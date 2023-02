قبل أيام من حدوثه.. جيولوجي هولندي يتنبأ بوقوع زلزال قوي في تركيا وسوريا

أثار خبير جيولوجي هولندي ضجة وجدلًا بعد تغريدة كتبها منذ 3 أيام يتوقع فيها حدوث زلزال شديد يضرب تركيا وسوريا.

وتوقع الجيولوجي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هونغربيتس الزلزال بكل تفاصيله، ومنها درجة قوة الزلزال والبلدان التي ستتأثر به عند وقوعه، مثل الأردن ولبنان.

وكتب في صفحته على تويتر في 3 فبراير/ شباط الجاري “عاجلًا أو آجلًا سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة (جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان)”.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية، كما أعلن الأردن ولبنان ومصر والعراق تأثرها بهزات ارتدادية جراء الزلزال.

وأعرب الخبير الهولندي عن أسفه وتعاطفه مع المتضررين من الزلزال، وكتب في أول تغريدة بعد الواقعة “قلبي مع كل من تضرر من الزلزال الكبير في وسط تركيا”.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.

As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023