قبل أيام من حدوثه.. جيولوجي هولندي يتنبأ بوقوع زلزال قوي في تركيا وسوريا

أثار خبير جيولوجي هولندي ضجة وجدلًا بعد تغريدة كتبها منذ 3 أيام يتوقع فيها حدوث زلزال شديد يضرب تركيا وسوريا.

وتوقع الجيولوجي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هونغربيتس الزلزال بكل تفاصيله، ومنها درجة قوة الزلزال والبلدان التي ستتأثر به عند وقوعه، مثل الأردن ولبنان.

وكتب في صفحته على تويتر في 3 فبراير/ شباط الجاري “عاجلًا أو آجلًا سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة (جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان)”.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية، كما أعلن الأردن ولبنان ومصر والعراق تأثرها بهزات ارتدادية جراء الزلزال.

وأعرب الخبير الهولندي عن أسفه وتعاطفه مع المتضررين من الزلزال، وكتب في أول تغريدة بعد الواقعة “قلبي مع كل من تضرر من الزلزال الكبير في وسط تركيا”.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey. As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023

وتابع موضحًا أسباب توقعه “كما ذكرت سابقًا، سيحدث هذا عاجلًا أو آجلًا في هذه المنطقة، على غرار عامي 115 و526، هذه الزلازل تسبقها دائمًا هندسة كوكبية حرجة، كما حدث في 4 و5 فبراير”.

وحذر هونغربيتس من الهزات الارتدادية وقال “راقبوا النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة، عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير”.

Watch for additional strong seismic activity in Central Turkey and nearby regions. Aftershocks usually continue for a while after a major earthquake. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023

وأودى الزلزال بحياة مئات من الأتراك والسوريين، وأصاب آلافًا آخرين. وقد رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

واستمر الزلزال في كهرمان مرعش نحو دقيقة وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم، وقد وثّقت مقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل تلك الأضرار.

مئات الضحايا والجرحى وخسائر مادية ضخمة .. حصيلة الزلزال الذي ضرب مدنا سورية #زلزال_سوريا #زلزال_تركيا pic.twitter.com/ExmEKVpuOC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 6, 2023

وضرب زلزال ثان بقوة 7.6 درجات جنوب شرق تركيا بعد ظهر اليوم الاثنين، حسبما أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، وقالت إن مركزه قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش، وقد امتد الزلزال إلى مناطق من الشمال السوري.