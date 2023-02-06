زلزال هو الأشد منذ 1999.. طوارئ في تركيا وتحذير من تسونامي وإعلان الشمال السوري “منطقة منكوبة”

لقي مئات الأشخاص مصرعهم وأصيب الآلاف في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوبي تركيا، وبينما أعلنت تركيا حالة الإنذار، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري حالة الطوارئ في إدلب.

في السياق ذاته، أعلن نائب الرئيس التركي في أحدث حصيلة عن مصرع 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

كما لقي 237 على الأقل مصرعهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه في جنوب شرق تركيا، وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بسقوط عشرات الضحايا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع تركيا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن مصرع 237 شخصًا وإصابة 639 آخرين في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، فيما أعلنت الخوذ البيضاء ارتفاع عدد الضحايا إلى 120 قتيلا و230 مصابا بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.

ويعمل رجال الإنقاذ على انتشال مدنيين محاصرين تحت الأنقاض في مناطق عدة بالقرب من الحدود التركية، في أعزاز والباب.

انتشال عالقين من تحت الأنقاض في منطقة #عفرين بريف #حلب الشمالي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6 شباط وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين.#الخوذ_البيضاء

#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/sBZqlKWtse — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

الأكبر منذ عام 1999

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، جنوبي تركيا، وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع حوالي الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي (07:17 بتوقيت غرينتش) وبلغ عمقه 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر به سكان كل من لبنان وسوريا وقبرص.

وبحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، يعد هذا الزلزال الأكبر في تركيا منذ زلزال أغسطس/ آب 1999 الذي تسبب في مصرع 17 ألف شخص، بينهم ألف شخص في إسطنبول.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مبان مدمّرة في مدن عدّة في جنوب شرق تركيا، ورجال إنقاذ يعملون على إخراج أشخاص من تحت الأنقاض.

مدير مركز الزلازل لـ #سانا: جميع الهزات الارتدادية اللاحقة للزلزال أضعف شدة التفاصيل على الرابط 👇https://t.co/BKT7xRWOZk pic.twitter.com/fiPCx026CD — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 6, 2023

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم، وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال بقوّة 6:1 درجات شمال غرب تركيا وأوقع نحو 50 جريحًا ومتسبّبًا بأضرار محدودة.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، مما أسفر عن مصرع أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأوّل من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، مما أسفر عن مصرع 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف.