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العناق الأخير.. أب يحتضن ابنه ويفارقان الحياة معا جراء الزلزال في سوريا (صورة)

صورة الأب السوري الذي توفي وهو يحتضن ابنه تحت الأنقاض في مدينة جنديرس بريف حلب (مواقع التوصل)
6/2/2023-|آخر تحديث: 6/2/202309:48 PM (مكة المكرمة)

تفاعل ناشطو منصات التواصل بألم وحزن كبيرين مع صورة متداولة، تُظهر وفاة أب سوري إلى جانب ابنه، بينما يحتضن أحدهما الآخر تحت ركام المباني المنهارة جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة في الشمال السوري فجر اليوم.

وذكر ناشطون سوريون أن الصورة المتداولة هي لأب سوري وابنه في مدينة جنديرس بريف حلب شمالي البلاد، وأنهما فارقا الحياة معًا إثر سقوط بناية عليهما، واصفين اللقطة بأنها “العناق الأخير”.

وأعلن الدفاع المدني السوري أنه يصعب تقديم حصيلة دقيقة لضحايا الزلزال، مشيرًا إلى أن الأرقام المقدمة تظل مرشحة للارتفاع جرّاء وجود مئات العائلات تحت الأنقاض.

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مدنًا ومناطق واسعة في شمالي سوريا وجنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين، مخلّفًا مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرارًا مادية جسيمة.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1651 قتيلًا ونحو 11 ألف جريح، بينما قُتل في سوريا أكثر من 1000 شخص فضلًا عن مئات من العالقين تحت الأنقاض.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي