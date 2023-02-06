العناق الأخير.. أب يحتضن ابنه ويفارقان الحياة معا جراء الزلزال في سوريا (صورة)

تفاعل ناشطو منصات التواصل بألم وحزن كبيرين مع صورة متداولة، تُظهر وفاة أب سوري إلى جانب ابنه، بينما يحتضن أحدهما الآخر تحت ركام المباني المنهارة جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة في الشمال السوري فجر اليوم.

وذكر ناشطون سوريون أن الصورة المتداولة هي لأب سوري وابنه في مدينة جنديرس بريف حلب شمالي البلاد، وأنهما فارقا الحياة معًا إثر سقوط بناية عليهما، واصفين اللقطة بأنها “العناق الأخير”.

وأعلن الدفاع المدني السوري أنه يصعب تقديم حصيلة دقيقة لضحايا الزلزال، مشيرًا إلى أن الأرقام المقدمة تظل مرشحة للارتفاع جرّاء وجود مئات العائلات تحت الأنقاض.

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مدنًا ومناطق واسعة في شمالي سوريا وجنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين، مخلّفًا مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرارًا مادية جسيمة.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1651 قتيلًا ونحو 11 ألف جريح، بينما قُتل في سوريا أكثر من 1000 شخص فضلًا عن مئات من العالقين تحت الأنقاض.

معاً إلى لقاء الله تعالى..

معاً في آخر عناقٍ من الدنيا، لكنه عناقٌ ممتدّ إلى الآخرة.. أبٌ يحتضن ابنه في آخر لحظاتٍ من الحياة الفانية، في مدينة ⁧#جنديرس⁩ بريف ⁧#حلب⁩. ⁧#زلزال_سوريا#زلزال_تركيا pic.twitter.com/iQxS6GGR2g — د. عثمان عثمان (@DrOthmano) February 6, 2023

أب وأبنه في عناق أخير وطفل عالق ينطق الشهادة ولا يستطيعون الوصول إليه. اللهم بك نستغيث ولا حول لنا ولا قوة إلا بك.#زلزال_تركيا#شمال_سوريا pic.twitter.com/GECqyEhSI8 — Hanan El Ahmad (@Embakr13) February 6, 2023

#عنجد هاي الصورة قطعت قلبي #الله يرحمهم يارب ويصبر أهاليهم #عناق أخير بين أب وإبنه تحت تأثير الزلزال في سوريا #زلزال_سوريا pic.twitter.com/wHTAMPQ7nV — RUBY BENZEMA (@RabiaJariri) February 6, 2023