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“أنا تحت الأنقاض”.. ضحايا الزلزال يستخدمون منصات التواصل لطلب المساعدة (فيديو)

انتشال أحد الأطفال من تحت الأنقاض جرّاء الزلزال الذي ضرب مناطق متفرقة من محافظة ديار بكر (مواقع التواصل)
6/2/2023-|آخر تحديث: 6/2/202309:34 PM (مكة المكرمة)

تصدّر الوسم التركي #”أنا تحت الأنقاض” منصات التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم، تضامنًا مع متضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم الاثنين.

وأظهرت تغريدات نداءات استغاثة أطلقها السكان المتضررون بمناطق الدمار المختلفة في تركيا وسوريا، وبيّنت الرسائل المتداولة طلب السكان للإغاثة والإسعافات الأولية.

وشارك مغردون مجموعة من مناشدات أصدقاء لهم في مناطق مختلفة، مطالبين الجهات المعنية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بسرعة إغاثتهم وإيصال المساعدات إليهم.

 

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات تركية لحظات إنقاذ مجموعة من الأطفال في مناطق متفرقة من تحت أنقاض المباني نتيجة الزلزال الذي تعرضت له الدولتان.

وبيّنت مشاهد أخرى متداولة على المنصات لحظة إنقاذ طفلة تبلغ من العمر11 عامًا في محافظة ديار بكر التركية. وأظهرت مشاهد أخرى طفلين تم إنقاذهما وسط أصوات التكبيرات وفرحة الموجودين من الأهالي ورجال الإنقاذ.

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مدنًا ومناطق واسعة في شمالي سوريا وجنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين، مخلّفًا مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرارًا مادية جسيمة.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1651 قتيلًا ونحو 11 ألف جريح، بينما قُتل في سوريا أكثر من 1000 شخص فضلًا عن مئات من العالقين تحت الأنقاض.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي