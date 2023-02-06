“أنا تحت الأنقاض”.. ضحايا الزلزال يستخدمون منصات التواصل لطلب المساعدة (فيديو)

تصدّر الوسم التركي #”أنا تحت الأنقاض” منصات التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم، تضامنًا مع متضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم الاثنين.

وأظهرت تغريدات نداءات استغاثة أطلقها السكان المتضررون بمناطق الدمار المختلفة في تركيا وسوريا، وبيّنت الرسائل المتداولة طلب السكان للإغاثة والإسعافات الأولية.

وشارك مغردون مجموعة من مناشدات أصدقاء لهم في مناطق مختلفة، مطالبين الجهات المعنية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بسرعة إغاثتهم وإيصال المساعدات إليهم.

#SONDAKIKA Kahramanmaraş'ta göçük altında kalan bir vatandaş sosyal medya hesabından yardım istedi.

Adres: Arı Sitesi B Blok 7. Kat BP Petrol Yanı#enkazaltındayım#deprem

Kahramanmaraş pic.twitter.com/OBcwrCoXeq — #Sondakika Sağlık Haberleri (@saglikhaberlari) February 6, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات تركية لحظات إنقاذ مجموعة من الأطفال في مناطق متفرقة من تحت أنقاض المباني نتيجة الزلزال الذي تعرضت له الدولتان.

📍🙏#Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir göçükten 11 yaşında kız çocuğu kurtarıldı#deprem pic.twitter.com/ibaA7e4bQU — Akşam Gazetesi (@Aksam) February 6, 2023

Enkaz altında kalan bir bebek saatler sonra sağ olarak kurtarıldı pic.twitter.com/MqTzbSztpb — ENSONHABER (@ensonhaber) February 6, 2023

وبيّنت مشاهد أخرى متداولة على المنصات لحظة إنقاذ طفلة تبلغ من العمر11 عامًا في محافظة ديار بكر التركية. وأظهرت مشاهد أخرى طفلين تم إنقاذهما وسط أصوات التكبيرات وفرحة الموجودين من الأهالي ورجال الإنقاذ.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. https://t.co/o7303yoWNS pic.twitter.com/0r4Eued8B6 — İstiklal Gazetesi (@gazeteistiklal) February 6, 2023

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مدنًا ومناطق واسعة في شمالي سوريا وجنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين، مخلّفًا مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرارًا مادية جسيمة.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1651 قتيلًا ونحو 11 ألف جريح، بينما قُتل في سوريا أكثر من 1000 شخص فضلًا عن مئات من العالقين تحت الأنقاض.