أضرار بمواقع أثرية في تركيا وسوريا جراء الزلزال وانهيار مسجد ملاطية التاريخي (فيديو)

أدى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين إلى انهيار مبانٍ أثرية في البلدين، حيث انهار مسجد ملاطية التاريخي، كما انهارت مواقع أثرية سورية.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله انهيار المسجد الأثري جرّاء الزلزال الذي ضرب المنطقة، وأعلن والي ملاطية التركية مصرع 23 شخصا وإصابة 420 بجروح وتهدّم 140 مبنى جرّاء الزلزال في المدينة.

وارتفعت حصيلة أعنف زلزال يضرب تركيا وسوريا منذ نحو قرن إلى أكثر من 2300 قتيل.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال خلّف 1498 قتيلا وما لا يقل عن 8533 جريحا. ولا تزال هذه الحصيلة غير نهائية.

#تركيا.. أضرار بالغة تصيب قلعة غازي عنتاب التاريخية بسبب الزلزال الذي ضرب المدينة فجر اليوم pic.twitter.com/TRLKV26EEK — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

وذكرت وكالة الأناضول أن قلعة غازي عنتاب التاريخية أصيبت بأضرار بالغة جرّاء الزلزال الذي ضرب المدينة فجر اليوم الاثنين.

وأعلن وزير الثقافة والسياحة التركي تشكيل مكتب أزمات بولاية ملاطية، في حين أعلن مجلس التعليم العالي تعليق التعليم الجامعي في 10 ولايات تضررت من الزلزال.





أضرار في مواقع أثرية سورية

وفي السياق، شملت الأضرار الناتجة عن الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا مواقع أثرية عدة أبرزها قلعة حلب، حسب ما أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا.

وقالت في بيان إن أجزاء من الطاحونة العثمانية داخل قلعة حلب قد سقطت وحدث تشقق وتصدّع وسقوط لأجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية.

كما سقطت أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي الواقع داخل القلعة، التي تضررت مداخلها وسقطت أجزاء من حجارتها ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي.

وفي المدينة القديمة في حلب، حدثت انهيارات وتصدعات في مبانٍ سكنية عدة متاخمة للأسوار التاريخية.

وتشتهر حلب بقلعتها التي تُعَد نموذجا للعمارة العسكرية الإسلامية في القرون الوسطى، وكذلك بأسواقها القديمة التي تُعَد من أقدم الأسواق في العالم.

وفي محافظة حماة، كشف المسح الأولي الذي أجرته فِرق الآثار عن تضرّر بعض المباني داخل قلعة المرقب الأثرية في مدينة بانياس، وسقوط أجزاء من حجارة الجدران وكتلة من برج دائري وواجهات تاريخية في مدينة حماة.

#تركيا.. مشاهد جوية ترصد الدمار الكبير الذي خلفه الزلزال في مدينة قهرمان مرعش التركية pic.twitter.com/maNey0sXrb — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

كما سقط جرف صخري في محيط قلعة قدموس في محافظة طرطوس، وانهارت مبانٍ سكنية في حرم القلعة، في وقت تعمل فيه فِرق الآثار على تقييم الأضرار.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات قرب غازي عنتاب، جنوب شرقي تركيا، فجر اليوم الاثنين، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، وأدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف.