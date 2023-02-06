أردوغان: زلزال مرعش أشد كارثة عاشتها تركيا منذ 1939 و45 دولة عرضت المساعدة (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الزلزال الذي ضرب بلاده اليوم هو ثاني أكبر الزلازل في تاريخ تركيا الحديث، وإن شدته بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) بالعاصمة التركية أنقرة عقب تلقيه تقييمات عن الزلزال في مركز التنسيق بإدارة الطوارئ والكوارث.

وقال أردوغان إنه وفق الإحصاءات الأخيرة بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر، وإن أولويتهم هي عمليات الإنقاذ، مضيفًا أن 9000 عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها حاليًّا.

وأشار أردوغان إلى أن الزلزال الذي وقع اليوم هو أكبر زلزال في تركيا منذ زلزال أرزنجان عام 1939.

عاجل| #أردوغان:

•الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كافة الوسائل لتجاوز آثاره

•نتابع أعمال الإنقاذ ولدينا 9000 عنصر من فرق الإنقاذ في الميدان

•سجلنا مصرع 912 شخصا وإصابة 5385 وتهدم 2818 بناية جراء الزلزال#تركيا #زلزال_تركيا #deprem — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 6, 2023

وأعلن أردوغان أن العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا، وانهيار 2818 مبنى، مؤكدًا أن الزلزال خلف خسائر كبيرة، وأنهم استنفروا كل الوسائل لتجاوز آثاره.

وفي إشارة إلى احتمال زيادة عدد الضحايا قال أردوغان إن عمليات الإغاثة والإنقاذ تتواصل ولا يمكننا التنبؤ إلى أيّ مدى سيرتفع عدد الضحايا.

وقال أردوغان إن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا، وإنه تم إنقاذ 2470 شخصًا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال.

وأعلن أردوغان أنه كلّف 10 ولاة بمساعدة الولايات العشر المتضررة جراء الزلزال.