في اليوم العالمي للسرطان.. فلسطين تدعو العالم لإنقاذ مرضى غزة

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مضاعفة الجهود لتعزيز الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بمقر مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الموافق 4 فبراير/شباط من كل عام.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال وكيل وزارة الصحة المساعد عبد اللطيف الحاج “في قطاع غزة نحو 9 آلاف مريض ينتظرون انتهاء معاناتهم بتوفير العلاج الضروري لهم”.

في اليوم العالمي لمرضى السرطان.. الحصار الإسرائيلي يمنع الاكتشاف المبكر لمرضى غزة ويحرمهم العلاج pic.twitter.com/llGbpwhSqZ — وكالة الرأي (@alrayps) February 5, 2023

وأوضح الحاج أن المنظومة الصحية في القطاع المحاصَر من قِبل الاحتلال منذ أكثر من 16 عامًا تعاني فجوات في الرعاية الصحية لمرضى السرطان منها الكشف المبكر والخدمات التشخيصية والعلاجات الإشعاعية والكيماوية.

وناشد المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية تحمّل مسؤولياتها، والضغط على إسرائيل للقيام بدورها، والسماح بحركة المرضى وصولًا إلى مستشفيات القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج.

وأشار الحاج إلى أن وزارته تمكنت من تجميع الخدمات العلاجية لمرضى السرطان بالقطاع في مكان واحد داخل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن نسبة وفيات السرطان في غزة بلغت نحو 12.5% من إجمالي وفيات العالم لعام 2021.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن السنوات الـ6 الماضية شهدت ازديادًا لنسبة الإصابة بالسرطان، حيث ارتفع معدل الإصابة من 89 إلى 91.3 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدم توافر العلاج الإشعاعي والمسح الذري بسبب المنع الإسرائيلي يهدد حياة مئات المرضى.

وذكرت وزارة الصحة أن عام 2022 شهد وصول 6 آلاف مريض سرطان إلى مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، معربة عن توقعاتها بتسجيل نحو 2000 حالة جديدة خلال عام 2023.

إسرائيل تحرم 40 بالمئة من مرضى السرطان في القطاع من حقهم في العلاج بالخارج..

وزارة الصحة بقطاع غزة تحذر من خطورة الأوضاع الصحية لمرضى السرطان. وأشارت إلى أن القطاع يعاني نقصاً كبيراً في خدمات العلاج الإشعاعي ما يضطرهم إلى إلزامية تحويل المصابين إلى الخارج. pic.twitter.com/ZgAHmDoMqQ — AJ+ عربي (@ajplusarabi) February 5, 2023

ظروف خطيرة

وقال المدير الطبي لمستشفى الصداقة محمد أبو ندى، إن العيادة الخارجية للمستشفى تستقبل نحو 450 حالة يوميًّا، مشيرًا إلى أن قسم الرعاية النهارية يستقبل يوميًّا حالات تتراوح أعدادها بين 70 و80، كما تستقبل 4 أقسام للمبيت نحو 70 حالة لمرضى السرطان في غزة.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، ندد أبو ندى بعدم وجود العلاج الإشعاعي في جميع مستشفيات غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأوضح أن العلاج الكيماوي يتوافر داخل المستشفى بنسبة بسيطة تصل إلى 50%، في حين أن المرضى يواجهون ظروفًا خطيرة بسبب نقص هذا العلاج.

من جانبه، قال المريض إياد أبو جلالة الذي ينتظر حصوله على تصريح لاستكمال علاجه الإشعاعي بمستشفيات الضفة الغربية أو القدس، إنه يعاني كثيرًا للحصول على العلاج.

وذكر أبو جلالة أنه تقدّم للحصول على هذا التصريح من الجانب الإسرائيلي 5 مرات، وفي كل مرة يتم إبلاغه بأن طلبه تحت الدراسة بينما تم رفضه لدواع أمنية مرة واحدة.

وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة، طالب أبو جلالة الجهات المعنية بتحييد القطاع الصحي عن الحصار وتوفير العلاج وتسهيل وصول المرضى إلى مستشفيات الخارج.

ويعتمد الكثير من مرضى قطاع غزة على المستشفيات في القدس الشرقية والضفة الغربية والداخل المحتل، لتلقي العلاج وإجراء العمليات غير المتوافرة في القطاع.