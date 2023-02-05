شاهد: حسرة فلسطيني أجبره جيش الاحتلال على هدم منزله بنفسه في القدس

عاش الفلسطيني صلاح حسين القنبر من حي القنبر ببلدة جبل المكبر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة ليلة قاسية، وهو يُنفذ قرار هدم منزله مجبَرًا بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ووثقت مشاهد نشرتها منصات فلسطينية لحظة هدم المقدسي القنبر منزله بنفسه تجنبًا لدفع غرامة باهظة، حيث قضى ليلته مراقبًا لعملية الهدم وسط أجواء من الحزن والحسرة.

ذكرياتٌ بُنيت خلال 10 سنوات.. يمحوها الاحتلال بإجبار المقدسي صلاح القنبر على هدم منزله في حي القنبر بالقدس المحتلة pic.twitter.com/dbTa8P5GW1 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 3, 2023

وتذرعت سلطات الاحتلال بأن المنزل بُني “بدون ترخيص” لإصدار قرار هدمه، في حين أوضح صاحبه حسين القنبر أنه تمكن خلال السنوات الماضية من تجميد قرار الهدم، ودفع الغرامات المالية التي فرضتها بلدية الاحتلال عليه، حتى أصدرت قرار الهدم النهائي الشهر الجاري.

وقالت صفحة محافظة القدس إن منزل صلاح القنبر بُني عام 2010 وكان يقطنه 10 أفراد، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي ادعى أنه يملك الأرض منذ عام 1928.

وتداول مغردون مقاطع فيديو لعملية الهدم، وفي إحداها يظهر صلاح وهو يجلس تغلبه الحسرة والقهر، ويتابع عملية هدم منزله.

وعبّر مغردون آخرون عن حزنهم من تلك المشاهد، وتضامنهم مع معاناة المقدسي صلاح القنبر.

وكتب مغرد “ذكريات بُنيت خلال 10 سنوات يمحوها الاحتلال بإجبار المقدسي صلاح القنبر على هدم منزله في حي القنبر بالقدس المحتلة”.

"في محاولةٍ منه لتقبل الأمر وبين نفسه يقول أنا بحلم ولا بعلم".

الاحتلال يجبر المقدسي صلاح القنبر على هدم منزله في حي القنبر بالقدس المحتلة.#القدس #يوم_الجمعة #فلسطين pic.twitter.com/rd1qSQkGcv — Rawan Eid (@RawanEi00146645) February 3, 2023

عشر سنوات صارت هباء منثورا..

سلطات الاحتلال تجبر المقدسي صلاح القنبر على هدم منزله في حيّ القنبر بالقدس المحتلة.#اوقفوا_هدم_القدس pic.twitter.com/QzDsLwMGGf — khaldoun bedir (@KhaldounBedir) February 4, 2023

وعلّق المغرد أحمد الحردان “عن أي ألم تتحدثون؟ عائلات تُشرد. حلم العمر وتعب السنين. عائلات أصبحت تبحث عن مأوى. رجال يهدمون بيوتهم بأيديهم حتى لا يخسروا فوق الخسارة. لا عين ترى ولا أذن تسمع”.

يُذكر أن جيش الاحتلال هدم 1058 منشأة مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال عام 2022، بدعوى “عدم الترخيص”.