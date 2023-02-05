حادث مروع.. حافلة تدعس تجمعا للركاب وتقتل شخصين في إسطنبول (فيديو)

قُتل شخصان دعسًا تحت عجلات حافلة نقل عام في مدينة إسطنبول التركية بعد أن فقد السائق السيطرة عليها.

وأفاد شهود عيان بأن الحافلة صدمت تجمعًا لأشخاص في محطة للركاب بمنطقة بهتشلي إيفلر.

وقال مصدر بشرطة إسطنبول إن وحدة تابعة لشرطة المدينة ألقت القبض على سائق الحافلة الذي نفى وقوع الحادثة بسبب نعاسه في أثناء القيادة.

وقال سائق الحافلة “كانت عيناي داكنتين قبل الحادث”. وأضاف “رغم معاناتي من مرض ضغط الدم فإني لم أنم خلال القيادة”.