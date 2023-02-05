“نهر في الجنة”.. رسالة مؤثرة من نجم المغرب حكيم زياش إلى والدته تحظى بتفاعل لافت

وجّه النجم المغربي حكيم زياش رسالة عاطفية مؤثرة إلى والدته، بعد أيام قليلة من فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبقائه في تشلسي الإنجليزي، في آخر أيام موسم الانتقالات الشتوية.

وشارك زياش في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، أمس السبت، صورتين مع والدته وفي إحداهما تُقبّله، وكتب معلقًا عليهما “أتمنى أن تتحول كل دمعة نزلت من عينيك المتعبتين من أجلي إلى نهر لك في الجنة”.

وحظي منشور نجم “أسود الأطلس” بنحو مليوني إعجاب، بالإضافة إلى تفاعل زملائه في المنتخب المغربي مع المنشور، أبرزهم أشرف حكيمي وسفيان امرابط ونصير مزراوي وغيرهم.

ومن المعروف عن زياش حبه لوالدته وتعلقه بها، حيث لا يتوانى عن تقديم الشكر لها في المناسبات والمحافل الكبرى، ويحرص دائمًا على إظهارها للعالم بوصفها السبب الرئيسي في نجاحه ونجوميته.

ويشارك نجم تشلسي، بين تارة وأخرى، صورًا تجمعه بوالدته تعبيرًا عن حبه وتقديره الدائم لها.

ورغم فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، فقد شارك زياش أمس أساسيًّا مع فريق تشلسي في مواجهة فولهام، في افتتاح الجولة 22 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقدّم أداء مميزًا، إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.