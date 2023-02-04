حريق هائل جراء خروج قطار عن مساره في ولاية أوهايو الأمريكية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن قطارًا خرج عن مساره قرب حدود ولايتي أوهايو وبنسلفانيا، مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، مما تسبب في اندلاع حريق هائل في المنطقة.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بلدة إيست بلاستين في شمال غرب بيتسبرغ، اشتعال النيران في عدة عربات بالقطار، وتصاعد الدخان الكثيف ليملأ السماء.

Powerful @21WFMJNews drone video from East Palestine train derailment. Powered by @680aerials pic.twitter.com/1zU1VTAQse — Sheila Marie Miller (@21NewsEP) February 4, 2023

ونشرت الصحفية الأمريكية لويرن ليندر، فيديوهات من مكان الحادث، قائلة إن “الشرطة تغلق عدة طرق، لكن يمكننا أن نرى الحريق الناجم عن خروج القطار عن مساره من بعيد”، وتابعت “تدعو الشرطة الناس إلى إخلاء المكان”.

ووفقا لعدة تقارير إعلامية، عملت طواقم الطوارئ على إجلاء السكان من منازلهم في نطاق 1.6 كيلومتر من الحريق.

وقال متحدث باسم شركة نورفولك ساذرن كورب للشحن عبر السكك الحديدية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن الشركة “تنسق بشكل وثيق مع المسؤولين المحليين” وإنها تقوم بتعبئة فرقها الخاصة.

وقد أظهر تحليل للمعطيات الخاصة بالحوادث أن حوالي 16% من حوادث القطارات بين عامي 2009 و2012 في الولايات المتحدة، كانت نتيجة أعطال كهربائية وميكانيكية.

ويعد غياب أجهزة تحذير مناسبة مثل الأضواء والبوابات عند المعابر من أكثر أسباب حدوث الكوارث، فأكثر من نصف حوادث السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحوالي 15% منها في البلدان الأوروبية، تحدث عند المعابر غير المحمية.