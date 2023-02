حريق هائل جراء خروج قطار عن مساره في ولاية أوهايو الأمريكية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن قطارًا خرج عن مساره قرب حدود ولايتي أوهايو وبنسلفانيا، مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، مما تسبب في اندلاع حريق هائل في المنطقة.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بلدة إيست بلاستين في شمال غرب بيتسبرغ، اشتعال النيران في عدة عربات بالقطار، وتصاعد الدخان الكثيف ليملأ السماء.

ونشرت الصحفية الأمريكية لويرن ليندر، فيديوهات من مكان الحادث، قائلة إن “الشرطة تغلق عدة طرق، لكن يمكننا أن نرى الحريق الناجم عن خروج القطار عن مساره من بعيد”، وتابعت “تدعو الشرطة الناس إلى إخلاء المكان”.

#EastPalestine #Ohio police are going down the streets calling for people to evacuate on a loud speaker @KDKA #trainderailment #fire pic.twitter.com/BZUNABp1Li

— Lauren Linder (@lauren_linder) February 4, 2023