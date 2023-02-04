تصويت في الكونغرس لإنهاء شرط تطعيم المسافرين الأجانب القادمين جوًّا ضد كوفيد-19

قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليس إن المجلس يعتزم التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون ينهي شرط تطعيم معظم المسافرين الأجانب القادمين جوًّا ضد كوفيد-19.

وتخلت إدارة الرئيس جو بايدن في يونيو/ حزيران عن شرط أن تأتي اختبارات كوفيد-19 للأشخاص الذين يصلون إلى البلاد جوًّا سلبية، ولكنها لم ترفع شرط قيام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتطعيمهم.

ويجب حاليًّا على زائري الولايات المتحدة البالغين من غير المواطنين أو المقيمين الدائمين إظهار دليل على تطعيمهم قبل الصعود إلى الطائرة مع بعض الاستثناءات المحدودة.

وقالت رابطة السفر الأمريكية يوم الخميس الماضي إنها “تدعم منذ فترة طويلة إلغاء هذا الشرط ولا ترى أي سبب للانتظار حتى انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة في مايو/ أيار خاصة أن الزوار المحتملين يخططون للسفر في فصلي الربيع والصيف”.

خلاف سياسي

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الاثنين الماضي، أنه يعتزم رسميا في مايو/ أيار القادم إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها قبل 3 سنوات مع تفشي وباء كوفيد.

ومع إنهاء حالتي الطوارئ الوطنية والصحية العامة الفيدراليتين اللتين دخلتا حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2020 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، يتوقف تلقائيًّا الدعم الحكومي لأدوية كوفيد والتأمينات الصحية وكافة أشكال المساعدات المتعلقة به.

ومن الناحية العملية، فقد نفد فعليًّا جزء كبير من أموال برامج المساعدات الحكومية بسبب معارضة الكونغرس الاستمرار في التمويل.

أما النقاش الحالي فهو سياسي إلى حد كبير، إذ يقوم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بإعداد مشاريع قوانين تهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ الوطنية في الأول من مارس/ آذار، وحالة الطوارئ الصحية العامة في 11 أبريل/ نيسان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن مثل هذا الإنهاء المفاجئ ستكون له “آثار كبيرة للغاية على النظام الصحي في بلادنا وعلى العمليات الحكومية”. وأضاف البيان أن هذا يشمل “انتشار الفوضى وعدم اليقين في نظام الرعاية الصحية برمته”.

وأوضح أن “المستشفيات ودور رعاية المسنين التي اعتمدت على المرونة التي أتاحتها حالة الطوارئ ستغرق في الفوضى بدون إعطائها الوقت الكافي لإعادة تدريب الموظفين وإنشاء نظام محاسبة جديد”.

وأشار البيان إلى أن هناك سببا آخر وراء أهمية مدّ المهلة حتى مايو هو منح الحكومة وقتا للاستعداد لتبعات إنهاء حالة الطوارئ على الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.