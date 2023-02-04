السلطات الأمريكية تواصل رصد مسار المنطاد الصيني وتتبُّعه فوق ولايات الساحل الشرقي (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، أنها تواصل عمليات الرصد والتتبع لمسار المنطاد الصيني فوق أراضيها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن المنطاد الصيني يواصل رحلته في الأجواء الأمريكية، ويتحرك على مسارات عدة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن المنطاد يطير فوق أجواء ولاية مونتانا المعروفة بصناعتها للأسلحة الباليستية، مضيفة أن هناك مخاوف من أن يقوم هذه المنطاد بجمع بيانات استخبارية أو عسكرية.

كما أوضحت الوزارة أنها تمكنت من رصد منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أجواء دول أمريكا اللاتينية وخاصة في أجواء كوستاريكا.





مخاوف أمريكية

ويرى وليام كيم، الخبير بمناطيد المراقبة في مركز أبحاث “ماراثون إنيسياتيف” في واشنطن، أن هذه الأجهزة تُعَد أدوات مراقبة قوية من الصعب إسقاطها.

وأشار كيم إلى أن مظهر المنطاد الصيني يشبه شكل منطاد الأرصاد الجوية العادي إلا أنه يحمل بعض العناصر المختلفة، مضيفا أنه يمكن رؤية حمولته الضخمة من أدوات إلكترونية للتوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى الألواح الشمسية لتشغيلها.

وأوضح كيم أن المنطاد يمكنه حمل تقنيات توجيه لم يتم اعتمادها بعد لدى الجيش الأمريكي.

وأشار الخبير إلى أنه مع تقدّم الذكاء الاصطناعي، بات من الممكن الآن توجيه المنطاد عبر تغيير الارتفاع للوصول إلى نقطة مناسبة للعثور على رياح تدفعه نحو الوجهة المطلوبة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أرجأ، أمس الجمعة، زيارة لبيجين بعدما رصدت الولايات المتحدة في أجوائها المنطاد الصيني الأول الذي تشتبه في أن أغراضه تجسسية، وهو اتهام نفته الصين، مبدية “أسفها” لهذه الواقعة “غير المقصودة”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر بعد إرجاء زيارة بلينكن، إن “بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة استخدموا الواقعة ذريعةً لمهاجمة الصين وتشويه صورتها”.