البنتاغون يكشف معلومات جديدة عن المنطاد الصيني وطبيعة تهديده للولايات المتحدة (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر إن “منطاد التجسس الصيني” الذي تم رصده على ارتفاع شاهق فوق أراضي الولايات المتحدة لا يشكل خطرًا على المواطنين الأمريكيين في ولاية مونتانا، لكنه قد ينجح في جمع معلومات عسكرية حساسة.

وأضاف رايدر أن “المنطاد الصيني انتهك المجال الجوي الأمريكي، وقد نقلنا ذلك للمسؤولين الصينيين عبر قنوات مختلفة”.

وكانت حكومة الولايات المتحدة أعلنت، أمس الخميس، أنها اكتشفت وتتابع منطاد مراقبة يحلق على ارتفاع يصل إلى ارتفاع 60 ألف قدم فوق الولايات المتحدة حاليًّا.

وقال المسؤول الأمريكي “نتابع حركة المنطاد عن كثب وندرس كل الخيارات”، مشددًا على أن الولايات المتحدة منفتحة دائمًا على إبقاء خط اتصال مفتوحًا مع حكومة الصين.

🔴 منطاد تجسس صيني فوق الأراضي الأمريكية 😳 ماذا حدث ؟ وهل سيشعل ذلك حربا ؟#أمريكا #الصين pic.twitter.com/eaVqop07pA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 3, 2023

وأضاف أوضحنا للصينيين أن المنطاد “انتهك الأجواء الأمريكية والقانون الدولي، وهذا أمر غير مقبول”.

ورفض المسؤول الأمريكي الخوض في مزيد من التفاصيل مؤكدًا وجود معلومات سرية لا يمكن الكشف عنها، وقال إن المنطاد الطائر “غيّر مساره عندما دخل الأجواء الأمريكية” مرجحًا أن يستمر في الأجواء الأمريكية خلال الأيام المقبلة.

ونقل المتحدث عن القادة العسكريين الأمريكيين تأكيدهم أن حجم المنطاد الطائر كبير، وأنه في حال إسقاطه ستكون هناك شظايا كبيرة.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ “المنطاد مدني ويُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية”.

وأضافت “يأسف الجانب الصيني لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة”.

وتابعت الخارجية الصينية إنّ المنطاد خرج عن مساره المحدّد بسبب تيار هوائي.

وأوضح البيان أنّه “بسبب تيار الرياح الغربية وفي ظلّ قدرته المحدودة على التوجيه الذاتي، انحرف المنطاد بعيدًا من المسار المحدّد له”.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تحاول القوّتان العُظميان منع تحوّل التوتّر بينهما إلى صراع مفتوح.