الاحتلال الإسرائيلي يداهم أريحا.. وإصابة 13 فلسطينيًّا بينهم حالات خطرة

أصيب 13 مواطنًا فلسطينيًّا، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرة منزل في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، تخللها اعتقال مواطن ونجليه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الإصابات بينها إصابة في الصدر والبطن، وإن باقي الإصابات في الأطراف.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أعاقت دخول الكوادر الطبية والصحية إلى مدينة أريحا، أثناء توجههم للالتحاق بعملهم في مستشفى أريحا الحكومي.

من جهته، أعلن مدير مستشفى أريحا ناصر عناني، أن هناك 3 إصابات حرجة، جرى تحويلها إلى مجمع فلسطين الطبي، ومستشفى الاستشاري العربي برام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم بتعزيزات عسكرية، وحاصرت منزلا، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها مواطنان بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومنعت تلك القوات مركبات الإسعاف من دخول المخيم، لنقل المصابين.

كما هدمت قوات الاحتلال جزءا من أسوار المنزل المحاصر، وطلبت من الموجودين فيه تسليم أنفسهم، عبر مكبرات الصوت، ولا تزال تدفع بتعزيزات إلى داخل المخيم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عوني لافي، ونجليه محمد وجميل، بعد أن داهمت منزلهم، وفتشته.

شاهد| قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا. pic.twitter.com/5zUlZ1o4O7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 4, 2023

تغطية صحفية: جرافات الاحتلال تقوم باعمال تجريف تزامنا مع محاصرة منزل في مخيم عقبة جبر بأريحا. pic.twitter.com/9c7nuxV0k2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 4, 2023

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، قبل أسبوع، أن ناشطا فلسطينيا نفذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق “ألموغ” جنوب أريحا، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان.

ومنذ ذلك الوقت فرضت قوات الاحتلال حصارا على مدينة أريحا من خلال حواجز عسكرية وكتل إسمنتية أقامتها، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان له، فجر اليوم، الحصار الإسرائيلي على أريحا وما تسبب فيه من عرقلة لحياة السكان ومضاعفة لمعاناتهم.

وطالب اشتية الولايات المتحدة بالتدخل العاجل لرفع الحصار ووقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تمارسها سلطات الاحتلال، المتمثلة بعمليات القتل وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتسليح المستوطنين.

واستشهد 36 فلسطينيًّا برصاص الاحتلال منذ بداية العام في الضفة الغربية وشرق القدس، من بينهم 8 فتية وامرأة مسنّة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.