شاهد: هروب قوات الاحتلال بعد إعادة شاب فلسطيني لقنبلة غاز في مواجهات بنابلس

وثّق فيديو هروب جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إعادة شاب فلسطيني لقنبلة غاز نحوهم خلال مواجهات في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتضمن الفيديو الذي نشرته شبكة قدس الإخبارية على تويتر، سخرية شبان فلسطينيين من هروب جنود الاحتلال، مطالبين إياهم بالعودة ومواجهتهم، إذ لم يتمكنوا رغم أسلحتهم الكثيرة من الصمود أمام أبناء قرية بيت دجن.

تغطية صحفية: "هروب جنود الاحتلال بعد إعادة شاب لقنبلة غاز نحوهم في قرية بيت دجن شرق نابلس".#فلسطين pic.twitter.com/3KpO6FfJAj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 3, 2023

وكانت نابلس قد شهدت في الآونة الأخيرة مواجهات متكررة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم المدينة.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة قبر يوسف شرقي نابلس لتأمين وصول مستوطنين إلى القبر لأداء طقوس تلمودية.

ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء طقوس دينية في مقام يوسف بحراسة قوات الاحتلال، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف -عليه السلام-.

وينفي الفلسطينيون صحة هذه الرواية الإسرائيلية الاستيطانية، ويقولون إن عمر القبر لا يتجاوز 200 عام، وإنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديمًا، يدعى يوسف دويكات.