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شاهد: هروب قوات الاحتلال بعد إعادة شاب فلسطيني لقنبلة غاز في مواجهات بنابلس

فلسطين نابلس
مواجهات سابقة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال (الفرنسية-أرشيفية)
3/2/2023

وثّق فيديو هروب جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إعادة شاب فلسطيني لقنبلة غاز نحوهم خلال مواجهات في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتضمن الفيديو الذي نشرته شبكة قدس الإخبارية على تويتر، سخرية شبان فلسطينيين من هروب جنود الاحتلال، مطالبين إياهم بالعودة ومواجهتهم، إذ لم يتمكنوا رغم أسلحتهم الكثيرة من الصمود أمام أبناء قرية بيت دجن.

وكانت نابلس قد شهدت في الآونة الأخيرة مواجهات متكررة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم المدينة.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة قبر يوسف شرقي نابلس لتأمين وصول مستوطنين إلى القبر لأداء طقوس تلمودية.

ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء طقوس دينية في مقام يوسف بحراسة قوات الاحتلال، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف -عليه السلام-.

وينفي الفلسطينيون صحة هذه الرواية الإسرائيلية الاستيطانية، ويقولون إن عمر القبر لا يتجاوز 200 عام، وإنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديمًا، يدعى يوسف دويكات.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي