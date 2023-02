الكونغرس: بيع مقاتلات إف-16 لتركيا رهن بقبولها انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الخميس، إن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع طائرات مقاتلة من طراز (إف 16) لتركيا بقيمة 20 مليار دولار، حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي(الناتو).

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب الانضمام للحلف عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنهما واجهتا اعتراضات من تركيا وسعتا منذ ذلك الحين لكسب تأييدها.

وتريد أنقرة من هلسنكي وستوكهولم على وجه الخصوص اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوربي “جماعة إرهابية”، وضد مجموعة فتح الله غولن، التي تلقي أنقرة باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وتوصلت الدول الثلاث في يونيو/ حزيران من العام الماضي بمدريد إلى اتفاق بشأن طريقة للمضي قدما لتسوية الأمور تمهيدًا للانضمام، لكن أنقرة علقت المحادثات الشهر الماضي، بعد احتجاجات في ستوكهولم أحرق فيها سياسي دنماركي يميني متطرف، نسخة من القرآن الكريم.

وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال 29 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، إن البلدين الاسكندنافيين يبذلان “جهودا كاملة وبنية حسنة” للوفاء بشروط عضوية الناتو التي طلبتها تركيا، لكن أنقرة تقول إن السويد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة: “بمجرد أن تصدق تركيا على بروتوكولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، يمكن للكونغرس أن يفكر في بيع الطائرات المقاتلة من طراز (إف 16).. وعدم القيام بذلك سيثير تساؤلات حول هذه الصفقة المعلقة”.

It is official: The sale of F-16s to is directly linked to whether or not Turkey ratifies the NATO bids of Sweden & Finland. Group of bipartisan senators — 29 of them — write to President Biden saying they can’t greenlight the sale until Ankara approves the Nordic accession. pic.twitter.com/yzo867CU2v

— Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) February 2, 2023