السويد.. رئيس الحكومة يلتقي ممثلي الجاليات الإسلامية لبحث تداعيات حرق المصحف

اجتمع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مع ممثلي الجاليات الإسلامية في البلاد، لمناقشة هجمات الكراهية ضد المسلمين وتداعيات ⁧‫حرق المصحف الشريف.

وبحسب تغريدة نشرتها رئاسة الوزراء عبر تويتر، فجر اليوم الجمعة، أعرب كريسترسون عن سروره بلقائه ممثلي الجاليات الإسلامية، مؤكدا احترامه للأديان، في ظل ما أسماه تغوّل العلمانية على الحياة في السويد.

Appreciated today’s dialogue with representatives from Swedish Muslim communities. A dialogue conducted under former Prime Ministers now taken forward by my government. Important questions were raised, including their situation and recent events. pic.twitter.com/NE9VlB5OU3

— SwedishPM (@SwedishPM) February 2, 2023