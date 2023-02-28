من مسافة صفر.. فلسطينيون يمطرون آلية لجيش الاحتلال بالحجارة خلال اقتحامها بلدة بيتا (فيديو)

تداولت مواقع ومنصات فلسطينية مقطع فيديو، يوثق تصدي مجموعة من الشبان الفلسطينيين لآلية عسكرية لجيش الاحتلال من مسافة صفر، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس، أمس الاثنين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، رشق الشبان لسيارة جيب عسكرية بالحجارة والقطع الخشبية والبلاستيكية، خلال مرورها في البلدة وسط هتافات الشبان وتكبيراتهم.

وأصيب 13 مواطنا، أمس الاثنين، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا.

وقالت مواقع فلسطينية محلية إن حالة التصعيد في بلدة بيتا جاءت بعد أن تمكن مئات المستوطنين من الوصول إلى بؤرة “أفيتار” الاستيطانية على قمة جبل صبيح، وقضوا الليلة هناك مطالبين الحكومة بشرعنة هذه البؤرة، وهو الأمر الذي أجج المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين المدعومين بوحدات من جيش الاحتلال.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 3 مواطنين أصيبوا برضوض نتيجة سقوطهم، بجانب إصابة 10 آخرين بالاختناق نتيجة الغاز السام، خلال مواجهات على جبل صبيح في بيتا.

مواجهات عنيفة.. شبان يمطرون جيب الاحتلال بالحجارة في بلدة بيتا جنوب نابلس pic.twitter.com/rX1bzyVcV8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 27, 2023

وقُتل مستوطنان إسرائيليان، الأحد الماضي، وسط بلدة حوارة بنابلس بعد إطلاق النار على سيارة كانت تُقلهما، بحسب إعلام عبري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 62 فلسطينيا على الأقل استُشهدوا هذا العام، ولقي 10 إسرائيليين وسائحة أوكرانية حتفهم في هجمات شنها فلسطينيون خلال الفترة نفسها، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية.