بزيها المدرسي.. طفلة في صنعاء تبيع الحلوى على الرصيف وتحظى بتفاعل لافت (صور)

لاقت صورة لطفلة يمنية تبيع الحلوى في منطقة “دوّار تعز” بالعاصمة صنعاء، رواجًا وتفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الطفلة نسيبة (9 سنوات) وتدرس في الصف الثالث الابتدائي، تجلس بعد خروجها من المدرسة على رصيف الشارع لتبيع الحلوى لزملائها والمارة من المواطنين.

بعد فصل والدها من عمله، مرّت أسرة نسيبة بضائقة مالية طُردوا على إثرها من المنزل الذي يسكنون فيه بعد عجزهم عن سداد الإيجار. وقام أحد أصحاب الفنادق باستضافتهم لفترة مؤقتة حتى تتحسن أوضاعهم المالية، حسبما أفاد الناشط إياد الضبيبي.

وتفاعل رواد المنصات مع قصة نسيبة التي تبيع الحلوى على الرصيف وهي مرتدية الزي المدرسي، وأطلقوا دعوة لجمع مبلغ مالي يكفي لتوفير مسكن لهم لمدة طويلة مع تأثيثه وتزويده بالمواد الغذائية اللازمة.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 23.4 مليون شخص في اليمن كانوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية عام 2022، وأن نحو 17 مليون شخص عانوا انعدام الأمن الغذائي. وينزح داخل اليمن 4.3 ملايين شخص.