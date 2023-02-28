“وصمة عار”.. مدرب فريق برنتفورد يعلق على تلقّي غراهام بوتر تهديدات بالقتل

قال (توماس فرانك) مدرب برنتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الإساءة للمدربين تعُد “وصمة عار” بعد أن تلقى غراهام بوتر وعائلته تهديدات بالقتل وسط أداء تشيلسي السيئ.

وكان مدرب فريق تشيلسي غراهام بوتر، قال الأسبوع الماضي إنه تلقى رسائل بريد إلكتروني “تريدني أن أموت وأريد أن يموت أطفالي” بعد فوز تشيلسي مرتين فقط في آخر 15 مباراة تحت قيادة المدرب الإنجليزي.

وقال مدرب برنتفورد المنافس في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “لسوء الحظ، في بعض الحالات الإساءة هي جزء من الصناعة، وأعتقد من نواحٍ كثيرة أن هذا وصمة عار”.

Graham Potter has the LOWEST win percentage amongst all Chelsea managers in the Premier League at 27.8%. (via @90min_Football) #CFC pic.twitter.com/8NR3bZC3Go — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) February 27, 2023

وأضاف المدرب المنافس في حديثه أن “إساءة واحدة تمثّل حدثًا كبيرًا للغاية، القلة هي الأكثر ضجيجًا ونسمعها كثيرًا، أعتقد أنه من المهم جدًا أن ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من الجماهير الذين يدعمونهم”.

وعن وظيفة المدرب، قال فرانك إن دوره “وظيفة منعزلة” وقال “نأمل أن يكون لدينا بعض الأصدقاء الجيدين الذين يمكنهم الاعتناء بنا إذا عندما نفقد وظيفتنا”.

وقال عن زميله “ربما نكون الوحيدين الذين يعرفون حقًا الألم الذي تشعر به، إنه عمل وحيد، يوجد ضغط على المدربين المساعدين واللاعبين والمدربين، الأمر مختلف تمامًا، أعتقد أنه من المهم أن يكون الدعم موجودًا”.

تهديد بالقتل

وقال غراهام بوتر مدرب تشيلسي للصحفيين، إنه وعائلته تلقوا تهديدات بالقتل من مجهولين بعد النتائج السيئة للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الممتاز، حيث حقق انتصارين في آخر 14 مباراة ولم يسجل سوى مرة واحدة على أرضه هذا العام.

وقال المدرب البالغ من العمر 47 عامًا “بقدر ما تلقيت من الدعم، تلقيت بعض رسائل البريد الإلكتروني غير اللطيفة، حيث تريد موتي وموت أطفالي، لذلك من الواضح أنه ليس من الجيد تلقي مثل هذه الرسائل”.

Vital interception from Thiago Silva moments ago, but it's left today's skipper carrying a knock. An early change as he's replaced by Wesley Fofana. 🔄#TotChe pic.twitter.com/V0HOQLVU7U — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2023

ومنذ أن تولى بوتر منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد إقالة توماس توخيل، فاز تشيلسي في 9 من أصل 25 مباراة.

وقال بوتر إن الحياة كانت صعبة خلال الأشهر القليلة الماضية عندما حاول تشكيل فريق قوي، حيث يتأخر تشيلسي بفارق 11 نقطة عن توتنهام صاحب المركز الرابع، وأضاف “اسأل عائلتي كيف كانت الحياة بالنسبة لي ولهم، لم تكن ممتعة على الإطلاق”.

وقال المدرب إنه يتفهم أن يعود المشجعون إلى ديارهم وهم منزعجون لأن الفريق لم يفز، وعن التهديدات بالقتل الموجهة له ولعائلته، قال بوتر إنه قد “تم تجاوز الأمر”.