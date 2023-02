“وصمة عار”.. مدرب فريق برنتفورد يعلق على تلقّي غراهام بوتر تهديدات بالقتل

قال (توماس فرانك) مدرب برنتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الإساءة للمدربين تعُد “وصمة عار” بعد أن تلقى غراهام بوتر وعائلته تهديدات بالقتل وسط أداء تشيلسي السيئ.

وكان مدرب فريق تشيلسي غراهام بوتر، قال الأسبوع الماضي إنه تلقى رسائل بريد إلكتروني “تريدني أن أموت وأريد أن يموت أطفالي” بعد فوز تشيلسي مرتين فقط في آخر 15 مباراة تحت قيادة المدرب الإنجليزي.

وقال مدرب برنتفورد المنافس في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “لسوء الحظ، في بعض الحالات الإساءة هي جزء من الصناعة، وأعتقد من نواحٍ كثيرة أن هذا وصمة عار”.

Graham Potter has the LOWEST win percentage amongst all Chelsea managers in the Premier League at 27.8%. (via @90min_Football) #CFC pic.twitter.com/8NR3bZC3Go

— ChelsTransfer (@ChelsTransfer) February 27, 2023