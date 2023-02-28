سعد لمجرد يستأنف الحكم ضد حبسه في قضية الاغتصاب

تقدّم المغني المغربي سعد لمجرد، الذي حوكم الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة الاغتصاب، باستئناف للحكم الصادر في حقه بالسجن 6 سنوات، حسب ما أفاد به محامياه ومصدر قضائي، اليوم الثلاثاء.

وقال محاميا لمجرد، تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا، لوكالة الأنباء الفرنسية “نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر ضده“.

وفي تفاصيل الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، أبدت محكمة الجنايات في باريس “قناعتها” بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها المدعية لورا ب. في الدعوى التي رفعتها “بطريقة ثابتة ودقيقة”.

وروت المدعية أمام المحكمة أن سعد لمجرد الذي التقته في ملهى ليلي في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ضربها واغتصبها في غرفة بأحد الفنادق الفخمة في باريس.

وقد أُودع المغني المشهور في العالم العربي السجن مباشرة بعد صدور الحكم بموجب أمر بالحبس.

وقال محاميا المغني البالغ 37 عاما، إن “الأمر بالحبس الصادر في حقه لم يكن مبررا، لأنه التزم باستمرار بشروط المراقبة القضائية” التي كان خاضعا لها.

"مذنب" X "ضحية مؤامرة"!

جدل يسود ردود الفعل على الحكم بسجن سعد لمجرد في قضية اغتصاب وضرب شابة فرنسية..

وانتقادات لاذعة للمتعاطفين. pic.twitter.com/m8d7X2dzDQ — AJ+ عربي (@ajplusarabi) February 26, 2023

وفي المغرب، أثار الحكم الصادر بحبس لمجرد انقساما واسعا تجلى في التعليقات المتضاربة عبر الشبكات الاجتماعية.

ويصر أهل الفنان وأصدقاؤه ومحبوه على “براءته”، معتبرين أن المدعية كانت موافقة على حصول علاقة معه بمجرد أنها رافقته إلى غرفة الفندق، في حين يسوّق آخرون لنظريات مؤامرة تربط الحكم القضائي بـ”عنصرية فرنسية”، على وقع أزمة دبلوماسية بين باريس والرباط.

ونشر والد سعد لمجرد صورة جمعت بينه وبين والدته الممثلة المغربية نزهة الكراكي، وعلّق عليها واصفا الظروف الصعبة التي تمر بها أسرته بعد الحكم.

وعلّق قائلا “حبايبنا في كل مكان، أود أن أعبّر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي نزهة وعروستنا غيتة وكل أفراد أسرتنا لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد لمجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض حيت أصبحنا هاته الأيام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريتما يأتي الفرج إن شاء الله”.

تقدم سعد لمجرد باستئناف حكم بسجنه 6 سنوات بتهمة الاغتصاب. وقال محاميا المغني، Thierry Herzog و Jean-Marc Fedida : نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد، اليوم الثلاثاء، الحكم. الأمر بحبسه لم يكن مبررا، لأنه التزم باستمرار بالمراقبة القضائية التي كان خاضعا لها pic.twitter.com/NwQzjM5JA3 — Karim El Hani | كريم الهاني (@kelhaniofficiel) February 28, 2023

المهم أن سعد يخرج كلنا عارفين أن فيه عنصرية ضده عشان عربى لازم يبقى فيه حل @saadlamjarred1 #سعد_لمجرد — Rasha_Saadlamjarred (@RashaHa77211746) February 26, 2023

وردّا على هذه المواقف، انتقدت ناشطات نسويات ما اعتبرنه “تطبيعا للعنف ضد النساء”، حتى أن ناشطا دعا إلى تجريم “تمجيد الاغتصاب” على غرار ما يحصل في حالات “تمجيد الإرهاب”.

استقبل كل انواع التهاني و التبريكات بسبب الحكم الصادر على المغتصب سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات و غرامة 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 pic.twitter.com/0l8vBEN4Vs — ملاذ (@_MalazEmad) February 24, 2023