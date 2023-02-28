“التل القديمة”.. الجزيرة مباشر تتفقد آثار دمار الزلزال بمنطقة لم يصل إليها أحد في إدلب (فيديو)

عبرت كاميرا الجزيرة مباشر الدروب الضيقة وتخطت الأنقاض لتصل إلى المنكوبين في حارة التل القديمة في إدلب التي لم تصل إليها وسائل الإعلام أو الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وقال سكان الحارة إنها المرة الأولى التي يصل إليهم أحد منذ كارثة الزلزال الذي تسبب في دمار أغلب منازل الحارة.

واشتكى السكان من أن عمال الإغاثة والإنقاذ لم يصلوا إليهم نظرًا لضيق الشوارع المؤدية إلى الحارة وضيق الحارة نفسها.

ولا يزال السكان مقيمين في منازلهم المتصدعة بشكل خطير والمهدمة جزئيًا رغم صدور قرارات إزالة لها.

وتروي إحدى سكان الحارة أنها من هول الزلزال خرجت مسرعة من المنزل تاركة ابنتها المعاقة بداخله، قائلة إن هول الصدمة أنساها كل شيء.

دمار هائل

كاميرا الجزيرة مباشر تجولت أيضًا في بلدة طالملند” في ريف إدلب الغربي لتقف على حجم الدمار الهائل الذي أصاب البلدة.

يقول أهلها إن أكثر من 90% من مباني البلدة تحول إلى أنقاض، ابتلعت معها ذكرياتهم وأحباءهم.

وذكر السكان الذين تحدثوا للجزيرة مباشر أنه نظرا لقدم المباني في البلدة فإن الأضرار كانت هائلة وخلف ذلك عددا كبيرا من القتلى والمصابين.

وروى أحد الناجين أنه نظرًا لتقطع الطرق عقب الزلزال فإن الطريق إلى المستشفى استغرق ساعات عدة حتى يتمكن من تلقي العلاج وإنقاذ حياته.

وطالب السكان بمد يد العون لهم وتوفير مأوى للعوائل حتى ولو كانت خيام بسيطة.

وضرب زلزالان مدمران جنوبي تركيا وشمال شرقي سوريا في 6 فبراير الجاري، مما أسفر عن سقوط نحو 44 ألف قتيل في نركيا وما يقرب من 6 آلاف قتيل في سوريا، فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى وتدمير آلاف المنازل وقرى وأحياء بأكملها في سوريا.