البيت الأبيض يمهل الهيئات الحكومية 30 يوما لحظر تيك توك كليًا على أجهزتها

أمهل البيت الأبيض، يوم الاثنين، الهيئات الحكومية الأمريكية 30 يومًا للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية على أيّ من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية، بسبب “خطورته على الأمن القومي الأمريكي”.

وقالت شالاندا يونغ، مديرة مكتب الإدارة والميزانية في الجهات الحكومية، في مذكرة توجيهية إنه سيكون مطلوبًا منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام تيك توك على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كلّ الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الاتحادية بأن تطبّق في مهلة 30 يومًا الحظر الذي فرضه قانون أقرّه الكونغرس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

وفي مذكرتها، أمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الاتحادية بأن “تزيل وتحظر تنزيل” التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن “تمنع الاتّصال عبر الإنترنت” بين هذه الأجهزة والتطبيق.

ويأتي القرار الأمريكي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أي من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها لأنه “ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدد الخصوصية والأمن”.

وكانت المفوضية الأوربية قد حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.