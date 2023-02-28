أوبر تعلن وقف عمليات شركة كريم في قطر بعد شهرين من المونديال

أعلنت مجموعة (أوبر) لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في رسالة بعثت بها إلى عملائها في قطر، أمس الاثنين، وقف عمليات شركة (كريم) التابعة لها في الشرق الأوسط وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء.

يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد شهرين من بطولة كأس العالم في قطر التي كانت فيها السيارات التي تحمل علامة كريم جزءًا من خطط البطولة الرسمية لنقل المشجعين الزائرين، إلى جانب سيارات من أوبر وشركة مواصلات (كروه) المحلية.

وأبلغت الشركة عملاءها ممن يتمتعون برصيد منها بأنها سترد الرصيد كاملًا بحلول 15 مارس/ آذار، لكن لسوء الحظ لن تعمل عمليات حجز الرحلات من كريم بدءًا من الثلاثاء.

ولم تقدم رسالة كريم أي تفسير لسبب توقفها عن العمل.

وتأسست شركة كريم في يوليو/ تموز عام 2012 وتدير مكاتب لها في 18 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويقع مقرها في مدينة دبي.

واستحوذت أوبر تكنولوجيز الأمريكية على شركة كريم في مارس 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، مما منح الشركة الأمريكية الهيمنة على السوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وباكستان.