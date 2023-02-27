سامح شكري: علاقات مصر وتركيا سترتقي إلى أعلى مستوى (فيديو)

قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، إن تطور العلاقات بين تركيا ومصر يصب في مصلحة الطرفين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، مع نظيره المصري سامح شكري في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وشكر شاووش أوغلو مصر حكومة وشعبا على تضامنها مع ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في السادس من فبراير/ شباط الجاري.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن ثقة بلاده بقدرة تركيا على تجاوز آثار الزلزال في أقرب وقت، مؤكدًا أن بلاده “ستبقى بجانب شقيقتها تركيا وأن العلاقات بين البلدين سترتقي إلى أفضل مستوى”.

وردًّا على سؤال لوكالة أنباء الأناضول التركية حول إمكانية عقد قمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، قال شكري “بالتأكيد، ستكون هناك اتصالات في الوقت المناسب وفقًا لرؤية الرئيسين”.

واستقبل شاووش أوغلو نظيره المصري، اليوم الاثنين، في مطار الولاية وعقد الوزيران اجتماعا مغلقا، ثم استقلا طائرة عمودية صوب ميناء مرسين لتسلم شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة إلى تركيا.

وزيرا خارجية مصر وتركيا يتسلمان شحنة المساعدات المصرية السادسة المقدمة إلى تركيا بميناء مرسين التركى pic.twitter.com/feAUeja6dA — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 27, 2023

ورست، صباح اليوم، سفينة تجارية مصرية تحمل اسم “الحرية” في ميناء ولاية مرسين، محملة بـ525 طنًّا من المساعدات الإنسانية. وتتضمن المساعدات خيامًا وبطانيات وأسرّة ومراحيض متنقلة ومنظفات.

من شعب مصر إلي الشعب التركى …. قلوبنا معكم فى مواجهة آثار الزلزال المدمر … حفظ الله شعوبنا وأوطاننا من كل سوء pic.twitter.com/ufOkhucs6X — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 27, 2023

وكان الجيش المصري قد أعلن في 8 فبراير/ شباط الجاري، تسيير 5 طائرات نقل عسكرية محمّلة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى تركيا وسوريا، لتخفيف المعاناة عن منكوبي الزلزال في البلدين.

كما سارعت أكثر من 16 دولة عربية، بينها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت، إلى تسيير جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة وإرسال فرق بحث وإنقاذ لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أوائل الشهر الحالي.