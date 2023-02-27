جمهور بيشكتاش يغرق ملعبًا بالدمى لإهدائها لضحايا الزلزال من الأطفال (فيديو)

في لفتة نالت إعجاب رواد مواقع التواصل، قذف مشجعو نادي بيشكتاش التركي آلاف الدمى داخل الملعب خلال مباراة أمام أنطاليا سبور، للتبرع بها للأطفال المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وجارتها سوريا.

وتوقفت المباراة، التي أقيمت أمس الأحد، بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، في الدقيقة الرابعة و17 ثانية للسماح للجماهير بإلقاء الهدايا داخل الملعب.

وقال نادي بيشكتاش في بيان: “ألقى مشجعونا أوشحة وقبعات ودمى في ملعب فودافورن بارك لمنحها هدايا للأطفال بالمناطق المنكوبة بسبب الزلزال لرفع معنوياتهم”.

وتخطى عدد القتلى 50 ألف شخص في تركيا وسوريا، وكان جناح منتخب غانا كريستيان أتسو ضمن الضحايا بعد العثور على جثته يوم 18 من هذا الشهر تحت المبنى الذي كان يعيش به في جنوب تركيا.