نقابة المنتجين الأمريكيين تمنح توم كروز تكريما عن مجمل أعماله

احتفى منتجون في هوليوود بمسيرة الممثل الأمريكي توم كروز المهنية، كما منحوا‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ فيلم المغامرة الذي تقع أحداثه في عوالم مختلفة (إفري ثينج‭.. ‬إفري وير أول آت وانس) أو “كل شيء.. كل مكان في الوقت نفسه” جائزة أفضل فيلم في إحدى أبرز فعاليات توزيع الجوائز قبل حفل الأوسكار الذي سيقام الشهر المقبل.

وكرمت نقابة المنتجين الأمريكيين كروز، ومنحته جائزة عن مجمل أعماله في الحفل الذي أقيم أمس السبت، كما شكره عدد من المتحدثين في الحفل لدعمه قطاع السينما الذي تعثر بسبب جائحة كورونا بفيلم (توب جن: مافريك) الذي صدر الصيف الماضي.

وقالت شيري لانسينج المديرة التنفيذية السابقة لشركة (باراماونت بيكتشرز) للإنتاج السينمائي، في كلمة لتقديمه “أظهر توم كروز لنا جميعا أن الذهاب إلى السينما عاد من جديد”.

