نصبت خيمة في حديقة منزلها.. العجوز “رابعة” تروي معاناتها مع الزلازل والثلوج (فيديو)

كشفت العجوز التركية (رابعة) من بلدة نورداغ بولاية غازي عنتاب جوانب خفية من معاناتها مع الزلازل والثلوج.

وقالت رابعة في لقاء مع مراسل الجزيرة في تركيا إنها خرجت من البيت أثناء وقوع الزلزال وقضت نحو 5 أيام وسط البرد وتحت الأمطار.

وأضافت “قمت بنصب خيمة وسط الحديقة بعدما أيقنت أن بيتي لم يعد صالحا للسكن، فقد تهدمت بعض جوانبه وأصبحت قواعده متهاوية”.

وتابعت رابعة “بعد الزلزال لم تعد هناك نورداغ” في إشارة إلى الدمار الذي شمل جميع أحياء البلدة المنكوبة.

وقالت “فقدنا أموالنا ولم يعد باستطاعتنا شراء أي شيء”، مضيفة أن الحكومة التركية قامت بالواجب من خلال توفير المساعدات الإنسانية والغذائية للمتضررين من الزلزال في البلدة.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت منذ الأيام الأولى للزلزال بلدة نورداغ بولاية غازي عنتاب ضمن المناطق العشر المنكوبة، جراء الدمار الذي لحق بجميع البنى التحتية والمرافق الأساسية.

وتقع بلدة نورداغ على خليج إسكندرون جنوب شرق هضبة الأناضول، غير بعيدة عن مدينة كهرمان مرعش التي أكد خبراء الزلازل أنها كانت البؤرة الأولى للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا، وخلّف أكثر من 50 ألف قتيل.