ناجون من الزلزال في ريف حلب الشمالي يطالبون بحملات طبية لإنقاذ أطفالهم (فيديو)

أكد سوريون متضررون من الزلزال في ريف حلب الشمالي، أنهم يحتاجون بشدة لتقديم العلاجات الضرورية للأطفال إلى جانب الغذاء، في أغلب المخيمات ومراكز الإيواء الموجودة بهذه المنطقة.

وقال أحد المشرفين على مركز إيواء “الأمين” في جنديرس، إن وضع المتضررين من الزلزال مأساوي على جميع الأصعدة، مضيفا “نعيش بدون كهرباء ونعاني نقصًا في كل شيء”.

وتابع “لدينا أكثر من 100 أسرة داخل هذا المخيم. ومشكلتنا الأولى هي أن الكثير من الأطفال لا يزالون يعانون من الآثار الجسدية والنفسية للزلزال”.

واستطرد “نحتاج لحملات تطبيب واسعة في جميع المخيمات ومراكز الإيواء من أجل تقديم الخدمات الطبية والغذائية لهؤلاء الأطفال”.

لم يجدوا من ينقذهم.. سورية تتمنى الموت بعد فقدان 3 من أولادها تحت الأنقاض#سوريا #زلزال_سوريا #الشمال_السوري pic.twitter.com/TTxaPgTddU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2023

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وجهت في وقت سابق من الشهر الجاري، نداء إنسانيًا لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وأدى إلى وفاة وتشريد وإصابة عشرات الآلاف.

وطالب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس “بدعم الشعب السوري الآن وفي الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة للاستجابة لهذه الكارثة وبناء نظام أقوى لجميع السوريين”.

وقالت امرأة كردية من جنديرس “الزلزال أخذ البيت وبقيت مع أولادي”، مضيفة أن شباب مركز إيواء الأمين هم من سعوا لضمها لقائمة المستفيدين من خيمة داخل المخيم.

ونقلت الجزيرة مباشر مشاهد حية من داخل إحدى الخيام التي تسكن فيها أسرة سورية، حيث قال صاحب الخيمة “أعيش هنا مع أبنائي الأربعة في هذه الخيمة المتواضعة ونفتقر لجميع مقومات الحياة الكريمة”.

وأضاف “رغم كل شيء اعتبر نفسي محظوظًا، لأني عشت 7 أيام بعد الزلزال في الشارع تحت البرد القارس والهزات الارتدادية، إلى أن أنقذتنا فرق الإغاثة الإنسانية السورية”.