مرتضى منصور يتصدر منصات التواصل في مصر بعد حكم نهائي بحبسه (شاهد)

تصدر وسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرياضي، منصات التواصل في مصر بعد حكم حبسه، فيما لاقت صورة قبل ترحيله لقضاء عقوبته رواجاً واسعاً، وسط احتفاء وسخرية من حبس رئيس النادي الذي شكك ناشطون في إمكانية دخوله السجن أصلًا.

وكانت محكمة النقض المصرية قضت، أمس، برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك، وتأييد حكم حبسه لمدة شهر مع النفاذ، لاتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وبحسب ما ذكره المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان عبر حسابه بموقع (فيسبوك)، فإن المحكوم عليه جرى ترحيله لتنفيذ العقوبة، فيما اعتبر الحكم “انتصارًا للعدالة ودولة سيادة القانون”، وفق تعبيره.

وفي أول رد من منصور، على الحكم النهائي بحبسه قال: “لأول مرة في تاريخ الرياضة، رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك”.

ونشر حساب “مرتضى منصور” الموثق عبر فيسبوك: “تم رفض الطعن، لكن في انتظار قرار قاضي السماء، لا تقلقوا عليّ الأسود لا تخشي الموت، وأيضًا لا تخاف من السجن”.

وتابع قائلًا: “الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير، قبله عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، عرفتوا وصدقتوا كان لازم اختفي تمامًا من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن”.

وبعد الحكم واجب النفاذ بحق رئيس نادي الزمالك، أثيرت تكهنات حول موقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك بعد حكم عدّه ناشطون بـ”التاريخي”.

ونشر موقع “يلا كوره” الرياضي صورة من لائحة النظام الأساسي للزمالك، المنشورة في الجريدة الرسمية في الـ3 من يوليو/تموز عام 2017، التي تنص على زوال العضوية من أعضاء مجلس الإدارة، في حال صدور حكم نهائي ضد العضو بعقوبة مقيدة للحرية.

وعلق الصحفي الرياضي خالد طلعت قائلًا”مرتضى منصور كان هو دايمًا أول واحد بيقول (لا تعقيب على أحكام القضاء) وبالتالي لما يصدر حكم قضائي بسجنه يبقى برضه لازم نقول نفس الجملة دلوقتي، لا تعقيب على أحكام القضاء”.

وغرد الصحفي مهاب أحمد قائلًا:”المؤكد بقى إن جمهور الزمالك مجهز سيناريوهين النهاردة بعد الحكم على مرتضى، الأول في حال الفوز على الترجي يبقى “خلصنا م النحس وعادت أمجادك يا زمالك”، والتاني في حال الخسارة يبقى “ضربة من الدولة وإشمعنى في الوقت ده بالذات” مع النبلة الشهيرة وعلم النمسا”.

المؤكد بقى وبعيدا عن الهزار إن جمهور الزمالك مجهز سيناريوهين النهاردة بعد الحكم على مرتضى منصور..

الأول في حال الفوز ع الترجي يبقى "خلصنا م النحس وعادت أمجادك يا زمالك"، والتاني في حال الخسارة يبقى "ضربة من الدولة وإشمعنى في الوقت ده بالذات" مع النبلة الشهيرة وعلم النمسا — Mohab Ahmed – مهاب أحمد (@mohabahmed9993) February 25, 2023

أما الصحفي الرياضي علاء صادق فغرد:”من يعتقد بأن مرتضى منصور خرج من المشهد واحد من ثلاثة ساذج، غبي، مش مصري”.

من يعتقد ان مرتضى منصور خرج من المشهد

واحد من ثلاثة ساذج، غبى، مش مصرى — Dr.Alaa Sadek/د. علاء صادق (@DrAlaaSadek) February 25, 2023

فيما علق المدون أشرف عزت عبر تويتر:”الراجل سلم نفسه بكل هدوء وعدم الاعتراض على حكم المحكمة وتنفيذ العدالة، ولو الزمالك هينصلح حاله لازم تعرفوا ان مرتضي منصور هو السبب، لأنه فضل مصلحة الزمالك عن نفسه، مرتضي منصور هينفذ العقوبة عشان الاستقرار الأمني والأيام القادمة هيظهر فيها الحقائق”.

بلاش ناخد المواضيع من سكة تانيه الراجل سلم نفسه بكل هدوء وعدم الاعتراض على حكم المحكمة وتنفيذ العدالة ولو الزمالك هينصلح حاله لازم تعرفوا ان مرتضي منصور هو السبب لأنه فضل مصلحة الزمالك عن نفسه .

مرتضي منصور هينفذ العقوبة عشان الاستقرار الأمني والأيام القادمة هيظهر فيها الحقائق. pic.twitter.com/ruT90y2jAh — 🏹 Dr.Аshraf Ezzat 🏹 (@DrashrafEzzat3) February 25, 2023

واتهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن واجه منصور اتهامات عديدة بالسب والقذف بحق خصومه، لا سيما عبر مداخلات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.