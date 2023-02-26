“لا نملك بيتا ولا حتى خيمة”.. مسن سوري وزوجته يرويان معاناتهما من الشيخوخة والإعاقة والزلزال (فيديو)

تحدث مسن سوري من بلدة عزمارين بريف إدلب بمعية زوجته عن تجربتهما المريرة بعد الزلزال.

وقال المسن للجزيرة مباشر “اجتمعت علينا مصائب الإعاقة والشيخوخة والزلزال، وها نحن نعيش بانتظار من يجود علينا بخيمة واحدة تأوينا من البرد القارس والتشرد، وتقي بنتنا المعاقة من شظف العيش”.

وأضاف “لا نملك قوت يومنا، وليست لدينا خيمة ولا بيت. الزلزال أخذ كل شيء ونحمد الله أننا ما زلنا على قيد الحياة”.

وعن لحظة الزلزال قال المسن السوري “كنت حينها أتوضأ استعدادًا لصلاة قيام الليل، ثم بدأت الضربة الزلزالية الأول وكانت قوية لتتوالى بعد ذلك الضربات الأخرى”.

وتابع “قمت بإيقاظ زوجتي وابنتي المعاقة وصعدنا على سطح المنزل طلبًا للنجاة، لنتفاجأ جميعًا بهزة قوية سقط على إثرها البيت”.

وتابعت الزوجة بنبرة حزينة “سقطت علينا الجدران وبدأنا نزحف تحت الأنقاض إلى أن تمكنا بعون من الله من الخروج إلى الشارع”.

وقالت “لا نمتلك من حطام الدنيا أي شيء منذ يوم الزلزال الأول. ضاع بيتنا وها نحن نعيش في مكان أشبه بعش الدجاج بانتظار أن يأتينا فرج قريب”.