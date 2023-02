“كأنها نهاية العالم”.. رئيس برنامج الأغذية العالمي يتحدث عن مشاهد مروّعة في مناطق الزلزال بتركيا

قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه واجه مشاهد “مروعة” أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوبي تركيا.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بعد زيارة مدينة أنطاكيا في ولاية هاطاي التركية، أمس السبت “هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم”.

وأضاف “سُويت أحياء بالكامل بالأرض، ودُمرت منازل، وأُغلقت مدارس ومتاجر، وُفقدت أرواح. حجم الدمار هنا غير معقول فعلا”.

You can see this on TV all you want, but until you're here on the ground, it's impossible to imagine the scale of devastation the earthquake has caused in #Turkiye. Antakya was a city of 1.5M people – now it's a ghost town.

There's only one way to describe this: Apocalyptic. pic.twitter.com/DNiY342U3c

— David Beasley (@WFPChief) February 25, 2023