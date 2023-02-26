“كأنها نهاية العالم”.. رئيس برنامج الأغذية العالمي يتحدث عن مشاهد مروّعة في مناطق الزلزال بتركيا

قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه واجه مشاهد “مروعة” أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوبي تركيا.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بعد زيارة مدينة أنطاكيا في ولاية هاطاي التركية، أمس السبت “هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم”.

وأضاف “سُويت أحياء بالكامل بالأرض، ودُمرت منازل، وأُغلقت مدارس ومتاجر، وُفقدت أرواح. حجم الدمار هنا غير معقول فعلا”.

You can see this on TV all you want, but until you're here on the ground, it's impossible to imagine the scale of devastation the earthquake has caused in #Turkiye. Antakya was a city of 1.5M people – now it's a ghost town. There's only one way to describe this: Apocalyptic. pic.twitter.com/DNiY342U3c — David Beasley (@WFPChief) February 25, 2023

وقال المسؤول في بيان، إن الوضع في الجانب السوري يرقى إلى مستوى “كارثة فوق كارثة” في إشارة إلى الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن بيزلي زار مركزا لوجستيا تابعا للأمم المتحدة، حيث يتم تحميل الشاحنات بالأغذية وإمدادات الطوارئ الأخرى قبل العبور إلى شمال غربي سوريا.

وشدّد على الضرورة الملحة لزيادة إيصال المواد الغذائية إلى سوريا عبر جميع الطرق دون أي قيود، داعيا جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول.

وتسيطر قوات معارضة لرئيس النظام السوري بشار الأسد على منطقة شمال غربي البلاد التي يعتمد سكانها بالفعل على المساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، وكانت تلك المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال في سوريا.

وترتبط زيادة شحنات المساعدات بفتح معابر إضافية من تركيا إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

ويجري بالفعل استخدام أحد المعابر وهو باب الهوى بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي، وقد أعطى الأسد تصريحا استثنائيا لفتح معبرين آخرين لمدة ثلاثة أشهر.