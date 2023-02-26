السيسي: بيع قناة السويس لشركات أجنبية “شائعات وأكاذيب”

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما تردد عن بيع قناة السويس لجهات أجنبية، ووصف ذلك بأنه “شائعات وأكاذيب”.

وقال السيسي في تصريحات، اليوم الأحد، خلال تفقده خطة تنمية وإعمار سيناء “نتعرض لعدد غير طبيعي للشائعات والأكاذيب، آخرها ما قيل في الأسابيع الماضية حول بيع قناة السويس بقيمة تريليون دولار، لكني مدرك أن المصريين منتبهون ولن يصدّقوا هذه الشائعات”.

ونشرت حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة بقيمة تريليون دولار.

كما قلت لكم سابقا.

عقد امتياز قناة السويس ٩٩ سنة لشركة إسرائيلية.

فيما يلي تفاصيل pic.twitter.com/gXI53Y3AOU — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 2, 2023

وأشار السيسي إلى أن “هناك محاولات لعرقلة مصر، وبالتالي هناك حاجة لوجود الوعي دائمًا لدى الشعب المصري”، مؤكدًا أن الوعي موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري، على حد وصفه.

وأضاف “الوعي لو لم يكن موجودًا لما استطاعت الناس تحمّل الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بيها البلاد منذ أكثر من عام”.

وتابع “أنا أعترف إننا بنمر بظروف صعبة والأسعار مرتفعة لأن ده واقع بنعيشه، لكننا لسنا سببًا فيه، وأدرك أن هنالك عبئًا كبيرًا جدًّا على كل أسرة نتيجة التكلفة العالية التي نعيش بها”.

وتُشكّل عائدات قناة السويس (بلغت 8 مليارات دولار العام الماضي) مصدرًا رئيسًا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني شحًّا في العملة الأجنبية أدى الى تدهور كبير في سعر صرف الجنيه.

وانتشر العديد من الشائعات عن الأصول المصرية المعروضة للبيع، بعد بيع الحكومة عددًا من الأصول مثل بعض أسهم البنوك والشركات والمصانع.

كما ارتفعت وتيرتها أخيرًا بعد موافقة الرئيس المصري، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلاميًّا بـ”وثيقة بيع أصول الدولة المصرية”.