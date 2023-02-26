الأول منذ 2011.. وفد برلماني عربي في دمشق “تضامنًا مع منكوبي الزلزال”

وصل وفد برلماني عربي، إلى العاصمة السورية دمشق للتضامن مع متضرري الزلزال الذي ضرب شمال غربي البلاد فجر 6 فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك وفق مصادر رسمية عربية متطابقة، في أول زيارة من نوعها لوفد عربي منذ عام 2011 عقب تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية على خلفية قمع رئيس النظام بشار الأسد احتجاجات شعبية عارمة ضده.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي وصل، اليوم الأحد، إلى مطار دمشق الدولي ضمن وفد لرؤساء البرلمانات العربية، دون ذكر أسماء الوفد.

وأوضحت أن “الزيارة تهدف إلى الدعم والتضامن مع سوريا في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال تنفيذًا لقرار مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد ببغداد السبت والأحد”.

Presidentes de parlamentos árabes inician visita solidaria a #Siria Detalles 👇👇https://t.co/5sxdRi6b7G — SANA en Español (@Agencia_Sana) February 26, 2023

ونقلت الوكالة عن تلفزيون النظام السوري، أن رئيس مجلسه حمود صباغ، ورئيس البرلمان الفلسطيني روحي فتوح، وعددًا من الوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي كانوا أيضًا على متن الطائرة القادمة من العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت بأن “مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي قرر في بيانه الختامي تشكيل وفد من رؤساء البرلمانات العربية لزيارة دمشق للتضامن مع الشعب السوري”.

وعقد المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي يومي السبت والأحد، ببغداد تحت عنوان “الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته”.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن رئيس النظام السوري استقبل الوفد في قصر الشعب بالعاصمة.

وأضافت أن “الزيارة تهدف لدعم الشعب السوري والوقوف معه جراء محنة الزلازل”، موضحة أن “الاتحاد البرلماني داعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي”.

ووصل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم، إلى دمشق ضمن وفد يضم عددًا من رؤساء البرلمانات العربية، وفق ما نقله تلفزيون (المملكة) الحكومي على موقعه الإلكتروني.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن رئيس مجلس النواب المصري قوله إن “سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية، وإن هذه الزيارة هي لدعمها قيادة وحكومة وشعبًا”.

🇸🇾"Estamos en la querida y hermana Siria para manifestar nuestro apoyo y solidaridad, y le decimos al #pueblo_sirio: Somos hermanos y estamos con ustedes en su enfrentamiento a las secuelas del terremoto", declaró el presidente del parlamento egipcio, Hanafi Jabali. pic.twitter.com/2ojOjxi1Tx — SANA en Español (@Agencia_Sana) February 26, 2023

وفي 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.