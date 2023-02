أطباء بلا حدود: اليمن يشهد ارتفاعا في معدلات أمراض يمكن الوقاية منها

قالت منظمة (أطباء بلا حدود) إن اليمن يشهد ارتفاعا في معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مع صعوبة وصول المرضى المحتاجين إلى الرعاية الطبية، بسبب استمرار انعدام الأمن.

وأكد الرئيس الدولي للمنظمة كريتوس كريستو، أمس السبت، أثناء زيارته لمستشفى المخا الجراحي بغربي اليمن، وفقا لبيان مقتضب للمنظمة، أنه لاحظ اختلافا كثيرا في اليمن منذ زيارته له عام 2009، إذ أصبحت الاحتياجات ضخمة الآن.

وأضاف “نشهد ارتفاع معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويواجه الناس تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية. ستكون هذه القضايا في صميم محادثاتي مع السلطات في اليمن”.

وتابع “أخبرني العديد من المرضى بمدى صعوبة وصولهم إلى المستشفى نظرا للرحلات الطويلة والمكلفة التي يتكبدونها على طرق وعرة في ظل الانكماش الاقتصادي”، مشيرا إلى أن الكثيرين سيستفيدون من وجود خدمات إنسانية قريبة من منازلهم.

The first stop for the International President of @MSF @DrChristou in #Yemen was #Mocha surgical hospital, where MSF has been providing emergency surgical and maternity care since 2018. pic.twitter.com/Xdlr91R74m

— MSF Yemen (@msf_yemen) February 25, 2023