“وضعنا مأساوي”.. متضررون سوريون من الزلزال: لا نطلب سوى خيمة (فيديو)

اشتكى نازحون سوريون تضرروا إثر الزلزال الذي ضرب مناطق ومحافظات شمال غربي البلاد، من تركهم في مراكز الإيواء المؤقتة وعدم تلقيهم أي مساعدات تذكر.

وقال أحد المتضررين في المركز المقام بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي “تم تجميع أكثر من 100 أسرة داخل هذه الصالة الرياضية، وهناك نحو 120 أسرة أخرى لم يتم السماح لهم بالدخول جراء الازدحام”.

وأضاف “نعيش وضعا إنسانيا صعبا. أبناؤنا يفترشون الأرض، ولم تصل إلينا مساعدات غذائية من أي جهة إنسانية محلية أو دولية”.

ونقلت الجزيرة مباشر مشاهد النساء والأطفال الموزعين في القاعة الرياضية وسط غياب كلي للخيام والبطانيات واحترام الخصوصيات.

وقال رجل آخر من سكان المدينة “في الأيام الأولى للزلزال قدّموا لنا بعض الوجبات الغذائية، لكن بعد ذلك تم التخلي عنا ببساطة”.

وأضاف “أناشد الجميع إنقاذ النساء والأطفال المحاصرين في هذه الصالة”، مضيفا أنه رغم المصائب التي تلقوها خلال العشرين يوما الماضية، فإنهم لا يطلبون سوى خيمة.

وقال شيخ آخر “أعاني من المرض منذ 20 يوما، وأقطن بمعية 16 فردا من أبنائي وأحفادي في إحدى زوايا هذه الصالة في مكان أشبه بالزنزانة”.

وصرّح المواطن أبو أحمد لمراسل الجزيرة مباشر “وضعنا مأساوي. نعيش بدون مساعدات ولا خدمات. لقد تخلوا عنا”.

وأضاف “فقدت بيتي المكون من 4 طوابق في الزلزال، وعندما جاءت الضربة الزلزالية الأخيرة شعرنا بها ونحن وسط الصالة، وعمَّ الخوف والهلع بين الأطفال والنساء”.

وتابع “أبحث عن مكان للخروج من هذه الصالة الرياضية، لكن لا يوجد بديل حتى الآن”.