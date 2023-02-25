حملت والدتها على ظهرها.. تركية تفقد 70 من أقربائها في زلزال كهرمان مرعش (فيديو)

فقدت الشابة التركية طوغبة أكداغ، 70 شخصًا من أقربائها في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وكانت أكداغ (36 عامًا) وهي أم لطفلين، تقيم في أدي يامان وهي إحدى الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وأوضحت، في حديثها لوكالة الأناضول، أنها كانت ترافق والدتها للعلاج في مستشفى “أدي يامان التعليمي والبحثي” التابع لجامعة أدي يامان، أثناء حدوث الزلزال. وكشفت أن ابنها أنيل (8 سنوات) كان برفقتها خلال مرافقتها والدتها في المستشفى.

Depremlerde 70 yakınını kaybeden Tuğba Akdağ, iki oğlu ile Trabzon'a geldi. "Bu depremlerde kayınvalidem başta olmak üzere 70 akrabamı kaybettim. Çok üzgünüm, nasıl bu durumu atlatacağız bilemiyorum." — Kuzey Ekspres (@Kuzeyekspres61) February 25, 2023

وأوضحت أنها حملت والدتها على ظهرها ونقلتها إلى مكان آمن خلال حدوث الزلزال وهما في المستشفى، مضيفة أن زوجها كان في منزل والديه برفقة ابنهما عبد الله (11 عامًا) خلال الزلزال.

وقالت إن الزلزال دمر منزل والد زوجها مما أسفر عن وفاة حماتها وإصابة زوجها وابنها عبد الله بجروح، وذكرت أن زوجها أصيب بكسر في رقبته وكتفه وتلقى العلاج، في حين قضت هي يومين مع والدتها وابنيها في حافلة تابعة للبلدية.

وعقب ذلك نقلت السلطات والدتها إلى مستشفى في العاصمة أنقرة، وانتقلت هي وابناها إلى مركز إيواء ومنه إلى ولاية طرابزون شمالي البلاد.

Depremde 70 yakınını kaybeden Tuğba Akdağ çocuklarıyla Trabzon'a geldi @anadoluajansi https://t.co/poJdFkM6h0 — zafersel (@zafersel) February 25, 2023

وقالت “تعرضت لزلزال في طفولتي، حتى إننا انتقلنا إلى أدي يامان بعد زلزال إسطنبول، لكنني لم أصادف مثل هذا الشيء من قبل” (الزلزال الأخير).

وتابعت “فقدت 70 شخصا من أقاربي بينهم حماتي. أنا حزينة للغاية، ولا أعرف كيف سنتجاوز هذا الوضع”.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة أولهما 7.7 درجات والآخر 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.