زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب نيغدة وسط تركيا ولقطات توثق اللحظات الأولى (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات، ظهر السبت، ولاية نيغدة وسط تركيا، ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وقالت “آفاد” إن الزلزال حدث الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء بور في ولاية نيغدة.

وأشار رئيس “آفاد” يونس سيزر، عبر تويتر، إلى عدم وجود خسائر، وقال “لم يكن هناك وضع سلبي حتى الساعة 14:00 (+3 بتوقيت غرينتش) وتتواصل أعمال المسح”.

بدوره أكد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي في تغريدة أن الفرق المعنية تواصل أعمال المسح لرصد أي خسائر محتملة. وأضاف “لا يوجد وضع سلبي حتى الآن”.

من جهته قال أورهان تتار، المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في “آفاد”، إنهم يقيمون زلزال نيغدة على أنه زلزال مستقل، وليس هزة ارتدادية لزلزال كهرمان مرعش.

زلزال آخر في العراق

وفي العراق، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر مدينة الموصل. وذكر بيان لـ”آفاد” أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 02:25 بتوقيت تركيا.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال كان في قضاء الحمدانية، بعمق 15.27 كيلومترًا تحت سطح الأرض. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن بعض منازل المواطنين تضررت جراء الهزة، وأن سكان المدن المجاورة شعروا بالزلزال.

وضرب زلزالان في 6 فبراير/ شباط الجاري، جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة أولهما 7.7 درجات والآخر 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.