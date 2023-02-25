الجيش الأردني: إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية عبر مسيّرة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان أن قوات حرس الحدود أسقطت، اليوم السبت، طائرة مسيّرة قادمة من سوريا، حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية نشرته الوكالة الرسمية “أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية صباح اليوم السبت، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيّرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية”.

ونقلت عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة قوله، إن قوات حرس الحدود رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيّرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار، الحدود -بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية- وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

وبيّن المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على بندقية من نوع M4 و 4 قنابل يدوية، وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيّرة بطريقة مفخخة تحسّبًا لضبطها من عناصر حرس الحدود.

وقال المصدر إن فريقًا هندسيًّا مختصًا قام بالتعامل مع الطائرة والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية”.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية، وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، بوسائل وطرق مختلفة، خاصة من سوريا (شمالا) والعراق (شرقا).

وفي 17 فبراير/ شباط العام الماضي، أعلن الجيش الأردني إحباط عدد كبير من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الممتدة على نحو 375 كيلومترًا التي من قبل جهات “باتت منظمة وتستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة”.

وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال 45 يومًا مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون “حبة كبتاغون”، وهو ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال عام 2021.