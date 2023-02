أسرته آخر من يعلم.. بيع جواز سفر الرئيس السادات في مزاد علني

أعلنت دار المزادات الأمريكية “هيرتيدج” بيع جواز سفر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بمبلغ 47500 دولار.

وأكدت الدار أن جواز السفر كان صالحًا في فترة زيارة السادات التاريخية لإسرائيل وأثناء اتفاقية كامب ديفيد.

#HERITAGELIVE Here we have Anwar Sadat's official diplomatic passport, which was used from 1974 to 1981 during several historic trips, including his trip to meet President Jimmy Carter in 1978. This passport sold for $47,500.

