أسرته آخر من يعلم.. بيع جواز سفر الرئيس السادات في مزاد علني

أعلنت دار المزادات الأمريكية “هيرتيدج” بيع جواز سفر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بمبلغ 47500 دولار.

وأكدت الدار أن جواز السفر كان صالحًا في فترة زيارة السادات التاريخية لإسرائيل وأثناء اتفاقية كامب ديفيد.

#HERITAGELIVE Here we have Anwar Sadat's official diplomatic passport, which was used from 1974 to 1981 during several historic trips, including his trip to meet President Jimmy Carter in 1978. This passport sold for $47,500.

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من جانبها علّقت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، على الأمر قائلةً إن الأسرة لا تعلم كيف وصل جواز سفر الرئيس إلى صالة المزادات تلك.

وأضافت رقية، خلال تصريحات لموقع “القاهرة 24” المحلي “لا نملك أي تفاصيل بشأن وصول جواز الرئيس إن صدقت هذه الأخبار إلى أمريكا، لذلك نتساءل من باع هذا الجواز؟ ومن قبض؟”، مردفة: “نريد أسماء من اشتركوا في هذا الأمر، من أجل تحديد كيف سنتحرك”.

وبحسب بيانات “هيرتيدج”، فإن جواز السفر منصنّف على أنه دبلوماسيّ، ويحمل رقم (1)، وصدر في 19 مارس/ آذار عام 1974، وظل ساري المفعول حتى 18 مارس عام 1981، وهو مكون من 48 صفحة، ومطبوع باللغتين العربية والفرنسية. لكنها لم تذكر طريقة حصولها عليه.

وعلى الرغم من وجود تأشيرة واحدة فقط، فإن جواز السفر كان ساريًا خلال العديد من رحلات السادات التاريخية، بما في ذلك زيارته لإسرائيل في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1977، وكذلك رحلته إلى الولايات المتحدة عام 1978 حيث التقى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

مكتوب بالذهب

وبدا جواز السفر في غلاف جلدي مرن، كُتب عليه بالذهب باللغتين العربية والفرنسية، واحتوت الصفحتان الثانية والثالثة على بيان مطبوع من وزير الخارجية يطلب العون والمساعدة لحامله “محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية”.

واحتوت الصفحتان الرابعة والخامسة على معلومات شخصية عن السادات وصورة بالأبيض والأسود. وأشارت دار المزادات إلى تآكل طفيف جدًّا في جواز السفر من الاستخدام.

يذكر أن صالة مزادات “هيريتدج” في ولاية تكساس الأمريكية، كانت قد أعلنت بيع جواز سفر دبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وقالت إن الجواز بِيع يوم الأربعاء الماضي خلال أحد المزادات بقيمة 47500 دولار.