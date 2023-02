نائب هولندي سابق من “أشد الأحزاب تطرفا” يروي كيف اعتنق الإسلام

أوضح يورام فان كلافيرين النائب الهولندي السابق، كيف اعتنق الإسلام، بعد أن كان اليد اليمنى في حزبه اليميني المتطرف للنائب خيرت فيلدرز، المعروف بأنه من أشد المعارضين للإسلام والهجرة إلى هولندا.

وقال كلافيرين، المولود عام 1979 في أمستردام لعائلة مسيحية متدينة، لوكالة الأناضول، إن الشكوك بدأت تساوره حول “اللاهوت المسيحي” منذ شبابه.

وأوضح النائب السابق أنه بدأ فور التحاقه بالجامعة، في البحث عن إجابات لأسئلته حول المسيحية، وخلال تلك الفترة وقعت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وبعدها بثلاث سنوات، في عام 2004، يقول النائب السابق “اغتيل المخرج الهولندي الشهير ثيو فان جوخ”.

وقال كلافيرين في الحوار الذي تناقله عدد من المواقع الأجنبية، إنه قرر الانضمام إلى حزب “الحرية” (المعادي للإسلام) بزعامة خيرت فيلدرز للرد على كل هذه الأحداث، ثم ألّف كتابًا عام 2014 “لتحذير الناس” من المسلمين.

