مدير المعهد الدولي للصحافة: اعتقال صحفيي الجزيرة وضع شائن ويجب إطلاق سراحهم فورا (فيديو)

طالب المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميرو فيتش السلطات المصرية بإخلاء سبيل صحفيي الجزيرة الثلاثة المعتقلين في مصر بهاء الدين إبراهيم وهشام عبد العزيز وربيع الشيخ.

وقال ميرو فيتش “إن استمرار اعتقال هؤلاء الصحفيين لسنوات دون محاكمة وضع شائن، ومصر يجب أن تطلق سراحهم فورًا، فالصحافة ليست جريمة”.

وأضاف ميرو فيتش في فيديو أرسله للجزيرة مباشر “باسم المعهد الدولي للصحافة والشبكة العالمية للمحررين ومديري الإعلام وكبار الصحفيين، أدين الاعتقال المستمر لصحفيي الجزيرة الثلاثة المعتقلين في مصر دون إسناد تهم إليهم”.

يذكر أن محكمة مصرية جددت، اليوم الخميس، حبس الزميلين بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم 45 يومًا ليتجاوز حبسهما 3 سنوات من دون محاكمة.

ويستمر اعتقال الزميل هشام عبد العزيز في مصر وسط ظروف تهدد حياته، حيث فقد هشام الرؤية في عينه اليسرى بالكلية والعين الأخرى تعاني، ويحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره في العين المتبقية إلا أن السلطات تمنعه من ذلك.

فيما يعاني بهاء من آلام مبرحة في الظهر بسبب إصابته المزمنة باعوجاج في العمود الفقري، وتزداد الآلام بسبب نومه على الأرض، ويعاني ربيع أيضًا من الاحتجاز في ظروف سيئة.