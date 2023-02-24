محامي سياسيين تونسيين معتقلين: منعت من لقائهما والنيابة وجهت لهما اتهامات بالإرهاب (فيديو)

قال أمين بوبكر، محامي السياسيين التونسيين المعتقلين، عصام الشابي وشيماء عيسى،، إن اعتقال موكليه تم بالأمس في أحد شوارع العاصمة التونسية وسط إجراءات أمنية مشددة، وإنه تمت مداهمة منزل عصام الشابي وحجز بعض أغراضه الخاصة.

ورجح بوبكر أن يكون هذا الاعتقال ضمن فتح النيابة العامة التونسية تحقيقات جديدة فيما يعرف بـ”ملف القهوة” الذي يتابع فيه عددًا من القيادات السياسية التونسية والعاملين في سلك القضاء.

وكشف بوبكر، في لقاء مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن النيابة العامة في القطب القضائي المكلف بمكافحة الإرهاب وجهت جملة من التهم لهؤلاء المعتقلين بمن فيهم عصام الشابي وشيماء عيسى تتعلق بــ”الانتماء لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وأوضح بوبكر أنه مُنع من الاتصال بموكليه، وأنه لن يتأتى له ذلك إلا مساء الجمعة. وقال إن القضاء التونسي يلجأ بإذن من السلطة التنفيذية لمنع التواصل بين المشتبه به ومحاميهم حسب مضامين قانون الإرهاب، وقد يمتد هذا المنع 15 يومًا.

وأفاد حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن القاضي المعفى البشير العكرمي، وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية، بأنه تم منع هيئة الدفاع من زيارة موكلها بالمستشفى.

وأوضح في تصريحات صحفية أن موكله بدأ إضرابًا عن الطعام، وأنه لن يرفعه إلا إذا تم السماح بحضور مُحاميه وفق ما أكدته زوجته.





من جهته قال الناطق باسم ائتلاف الأحرار أحمد رامي إن العديد من ملفات هؤلاء المشتبه بهم موجودة منذ مدة. مضيفًا أن “القضاء التونسي مستقل والأشخاص المشتبه بهم في ذمة القضاء”.

وأوضح رامي أن المشتبه بهم في هذا الملفات أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم، مشيرًا إلى وجود شبهات قوية تقتضي التحقيق.