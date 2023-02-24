قيادي بحركة النهضة: قيس سعيد يشن “حملات مسعورة” ضد المعارضين.. ومواقف الغنوشي شاهدة على نظافة يده (فيديو)

قال القيادي بحركة النهضة التونسية محمد القوماني، إن مكانة رئيس الحركة راشد الغنوشي وموقعه الاعتباري لم يمنعا من أن يكون موضوع متابعة في قضايا عدة دون وجود دليل واحد يدينه.

وأضاف القوماني أن التهم الموجهة للغنوشي جميعها “مجرد ادعاءات عبر الفضاء الافتراضي أو أخبار نشرت في الجرائد الموالية للنظام”.

وتابع قائلًا “يبدو أن الرئيس قيس سعيّد خرج من موقع الرئاسة ودخل في حملات مسعورة ضد المعارضين، وأصبح يتهم الجميع ويقوم بتخوين خصومه ويعتبر المعارضين مجرد خلايا سرطانية”.

وأوضح القيادي في حركة النهضة أن الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيّد جميعهم لم تثبت في حق واحد منهم تهمة الخيانة. مشددًا على المعتقلين منهم حتى الآن “ملفاتهم خاوية”.

وكان الغنوشي قد مَثُل، الخميس، أمام محقق أمني في “العوينة”، للاستماع إليه في قضية جديدة رفعها ضده طرف مجهول.

وأعلن رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة خروج الغنوشي من التحقيق في حالة سراح.

وقال الشعيبي إن الغنوشي خضع لتحقيق مستمر منذ الصباح بتهم مبنية على وشاية عضو من نقابة أمنية.

وأوضح محمد القوماني أن الرئيس قيس سعيّد، يحارب الجميع إلا خصومه، موضحًا أن السلطة التنفيذية في عهده أضحت “هي من يتهم وهي من يعتقل وهي من يصدر الأحكام”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في بيان لها الرئيس التونسي إلى الكف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ودعت المنظمة الرئيس سعيّد إلى وقف ما وصفتها بـ”اعتداءاته على الحق في محاكمة عادلة”. منوهة إلى أن الرئيس قيس سعيّد هاجم مرارًا استقلالية القضاء في تونس.