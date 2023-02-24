بعد حادثة تسرب.. إطلاق مركبة إغاثة روسية لإعادة رواد فضاء من المحطة الدولية (فيديو)

انطلقت اليوم الجمعة الكبسولة “سويوز” غير المأهولة من كازاخستان في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية، من أجل إعادة رائدي فضاء روسيين ورائد فضاء أمريكي إلى الأرض.

وأُطلقت المركبة الفضائية الروسية -وهي من نوع “سويوز”- إلى محطة الفضاء الدولية، بهدف إعادة رواد الفضاء الثلاثة العالقين في المحطة، بسبب حادثة تسرب تعرضت لها مركبتهم.

An uncrewed Soyuz spacecraft is set to launch Thursday, Feb. 23, to replace the Soyuz MS-22 ship after its radiator coolant leaked last Dec. Live coverage will begin at 7pm ET (0000 UTC), with liftoff set for 7:24pm ET: https://t.co/fn5M5CUYfR Watch on https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/q2M64iRPMY — NASA (@NASA) February 22, 2023

مركبة فارغة لإعادة العالقين

وأقلعت مركبة الإغاثة (إم إس -23) من قاعدة فضائية في وقت مبكر اليوم الجمعة من دون وجود أي شخص على متنها، على ما أظهرته مشاهد عرضتها وكالتا الفضاء الروسية والأمريكية (ناسا).

وأكدت وكالة الفضاء الروسية في بيان، أن إقلاع المركبة الفضائية ووضعها في المدار سارا كما يُفترض، موضحةً أنّ التحامها بمحطة الفضاء الدولية مُتوقّع يوم الأحد 26 فبراير/ شباط عند الساعة 01:01 بتوقيت غرينيتش.

وكان من المقرر أن تقلع المركبة في منتصف مارس/ آذار، لنقل 3 رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية، إلا أنّ المركبة أُطلقت فارغةً لإعادة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلاين، ورائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول العام الماضي 2022، أقلع رائدا الفضاء الروسيان ورائد الفضاء الأمريكي على متن مركبة “سويوز إم إس -22” الفضائية.

وعادة ما تبقى المركبات التي يصل فيها رواد الفضاء، راسية في محطة الفضاء الدولية طوال فترة مهمتهم، لكي تُستخدم في الإغاثة إذا اضطرّوا إلى الانسحاب نتيجة أي حادث طارئ، ويعود الطاقم إلى الأرض في المركبة نفسها.

لكنّ مركبة “سويوز إم إس -22” تعرضت في ديسمبر/ كانون الأول إلى تسرب هائل في سائل التبريد، أشارت موسكو إلى أنه ناجم عن الاصطدام بنيزك صغير.

وقررت وكالة الفضاء الروسية، إرسال المركبة الفضائية “سويوز إم إس -23” لإعادة الطاقم في سبتمبر/ أيلول، أمّا “سويوز إم إس -22” فمن المقرر إعادتها فارغة إلى الأرض في نهاية الشهر المقبل.

وأصاب تسرب مشابه منتصف فبراير/ شباط، مركبة روسية أخرى هي مركبة الشحن (بروغرس إم إس 21) التي كانت راسية في محطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر/ تشرين الأول، ولم تكن هذه المركبة مخصصة لنقل طواقم، وتمت إعادتها إلى الأرض الأسبوع الماضي.

واضطر المهندسون الروس إلى التعامل مع التسريبات على مركبتين فضائيتين مختلفتين في محطة الفضاء الدولية في الأسابيع الأخيرة، وأوضحت وكالة الفضاء الروسية، يوم الثلاثاء أن “اصطدامًا خارجيًّا” تسبب في هذا التسرب.