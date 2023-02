بعد حادثة تسرب.. إطلاق مركبة إغاثة روسية لإعادة رواد فضاء من المحطة الدولية (فيديو)

انطلقت اليوم الجمعة الكبسولة “سويوز” غير المأهولة من كازاخستان في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية، من أجل إعادة رائدي فضاء روسيين ورائد فضاء أمريكي إلى الأرض.

وأُطلقت المركبة الفضائية الروسية -وهي من نوع “سويوز”- إلى محطة الفضاء الدولية، بهدف إعادة رواد الفضاء الثلاثة العالقين في المحطة، بسبب حادثة تسرب تعرضت لها مركبتهم.

An uncrewed Soyuz spacecraft is set to launch Thursday, Feb. 23, to replace the Soyuz MS-22 ship after its radiator coolant leaked last Dec. Live coverage will begin at 7pm ET (0000 UTC), with liftoff set for 7:24pm ET: https://t.co/fn5M5CUYfR

Watch on https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/q2M64iRPMY

— NASA (@NASA) February 22, 2023