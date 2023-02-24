المخاوف من “تيك توك” تعود إلى الواجهة بعد حظر غربي جديد للمنصة (فيديو)

عادت منصة “تيك توك” إلى صدارة الأخبار من جديد بعد قرار المفوضية الأوربية، الخميس، حظر استخدام المنصة المملوكة لشركة “بايت دنس” الصينية على الأجهزة التابعة للمفوضية.

ويمنع القرار موظفي المفوضية أيضًا من استخدام تيك توك على أجهزتهم الشخصية، التي تضم تطبيقات رسمية خاصة بالمفوضية.

وأوضح بيان المفوضية أن القرار أتى للوقاية من تهديدات بشأن الأمن السيبراني وإجراءات قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تكن المفوضية الجهة الغربية الأولى التي حظرت التطبيق، إذ كانت الولايات المتحدة قد حظرت استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في الدول الغربية من تعاون شركات التكنولوجيا الصينية مع أجهزة الأمن في جمع البيانات والمعلومات.

واتخذت إدارة تيك توك تدابيرعدة لمحاولة إقناع السلطات الأمريكية بأن بيانات المستخدمين الأمريكيين محمية في المنصة عبر تخزينها في خوادم موجودة في الولايات المتحدة، لكنها اعترفت بأن موظفين مقيمين في الصين يمكنهم الاطلاع على هذه البيانات وإن كان ذلك في إطار صارم ومحدود.

وأكدت الإدارة باستمرار أن “الحزب الشيوعي الصيني لم يطلب مشاركة هذه البيانات”، وأنه “لم تُمرر أي معلومات تتعلق بمستخدمين أمريكيين إلى الحزب الشيوعي الصيني”.

وأعاد قرار المفوضية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتهاك تيك توك لخصوصية مستخدميها.

وغرّد الخبير في شؤون منصات التواصل الاجتماعي مات نافارا “هل هذه بداية موجة حظر لتيك توك على أجهزة العمل في المكاتب الحكومية في جميع أنحاء أوربا على غرار الولايات المتحدة؟ تطور مقلق لتيك توك وبايت دانس”.

The start of a U.S-style wave of TikTok bans on work devices in Government offices across Europe…? …A worrying development for TikTok and ByteDance https://t.co/n4vCG78Apm — Matt Navarra (@MattNavarra) February 23, 2023

ورحّب مفوض لجنة الاتصالات الأمريكية بريندن كار بهذا القرار، وكتب “هذه خطوة ذكية من قبل المفوضية الأوربية وجزء من الإجماع العالمي المتزايد ضد تهديدات تيك توك”.

This is a smart step by the European Commission and part of the growing, global consensus on TikTok's threats. "The rule would apply to the Commission’s official devices as well as employees’ personal devices if they have work-related apps installed"https://t.co/gp2esWugAA — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) February 23, 2023

وقالت عضو مجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنس “أولا الولايات المتحدة، والآن الاتحاد الأوربي، على الحكومة واجب تعزيز نقاش وطني حول الجهود المبذولة للاستيلاء على بياناتنا واستغلالها، ولضمان حصولنا على الحقائق التي نحتاج إليها لحماية أنفسنا”.

First the US, now the EU. The Government has a duty to promote a national discussion about efforts to acquire and exploit our data, and to ensure we have the facts we need to protect ourselves.#GetOffTikTok https://t.co/QgF9ymeTru — Alicia Kearns MP (@aliciakearns) February 23, 2023

وعربيًّا، غرد الناشط بلال الجابر “المفوضية الأوربية تقرر حظر تيك توك على الأجهزة الرسمية لموظفيها والمستخدمة في مقراتها.. عقبال حظر عام بكل العالم”.

المفوضية الأوروبية تقرر حظر #تيك_توك على الأجهزة الرسمية لموظفيها و المستخدمة في مقراتها ع قبال حظر عام بكل العالم 😂😂😂 — Bilal Aljaber (@Bilal_aljaber18) February 23, 2023

وتوقع الناشط محمد باحارث “حظر تيك توك في السعودية وقطر والكويت قريبا”.

ما قلت لكم تيك توك حيبدأ حظره ؟

و توقعاتي القادمة سيحظر في أمريكا و السعودية و قطر و الكويت قريبا https://t.co/35HvNnZ6iJ — Mohammad Bahareth المستشار محمد باحارث (@mbahareth) February 23, 2023

وعلى غرار كل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، يحقق تيك توك معظم عائداته من الإعلانات.

وترى ريبيكا لونغ من وكالة التسويق الرقمي في مؤسسة “فيجويال فيز” أن التطورات الأخيرة في ملف تيك توك مقلقة للمعلنين.

أما بالنسبة للمستخدمين، فتقول ريبيكا لونغ لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا وهم في صلب أهداف تيك توك، لا يأبهون بشكل عام بأصداء العالم السياسي، لكن الأكبر سنًّا “مطلعون جدًّا” على مسائل جمع بيانات شخصية ومستعدون للتحرك.