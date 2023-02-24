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المخاوف من “تيك توك” تعود إلى الواجهة بعد حظر غربي جديد للمنصة (فيديو)

24/2/2023-|آخر تحديث: 24/2/202301:56 PM (مكة المكرمة)

عادت منصة “تيك توك” إلى صدارة الأخبار من جديد بعد قرار المفوضية الأوربية، الخميس، حظر استخدام المنصة المملوكة لشركة “بايت دنس” الصينية على الأجهزة التابعة للمفوضية.

ويمنع القرار موظفي المفوضية أيضًا من استخدام تيك توك على أجهزتهم الشخصية، التي تضم تطبيقات رسمية خاصة بالمفوضية.

وأوضح بيان المفوضية أن القرار أتى للوقاية من تهديدات بشأن الأمن السيبراني وإجراءات قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تكن المفوضية الجهة الغربية الأولى التي حظرت التطبيق، إذ كانت الولايات المتحدة قد حظرت استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في الدول الغربية من تعاون شركات التكنولوجيا الصينية مع أجهزة الأمن في جمع البيانات والمعلومات.

واتخذت إدارة تيك توك تدابيرعدة لمحاولة إقناع السلطات الأمريكية بأن بيانات المستخدمين الأمريكيين محمية في المنصة عبر تخزينها في خوادم موجودة في الولايات المتحدة، لكنها اعترفت بأن موظفين مقيمين في الصين يمكنهم الاطلاع على هذه البيانات وإن كان ذلك في إطار صارم ومحدود.

وأكدت الإدارة باستمرار أن “الحزب الشيوعي الصيني لم يطلب مشاركة هذه البيانات”، وأنه “لم تُمرر أي معلومات تتعلق بمستخدمين أمريكيين إلى الحزب الشيوعي الصيني”.

وأعاد قرار المفوضية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتهاك تيك توك لخصوصية مستخدميها.

وغرّد الخبير في شؤون منصات التواصل الاجتماعي مات نافارا “هل هذه بداية موجة حظر لتيك توك على أجهزة العمل في المكاتب الحكومية في جميع أنحاء أوربا على غرار الولايات المتحدة؟ تطور مقلق لتيك توك وبايت دانس”.

ورحّب مفوض لجنة الاتصالات الأمريكية بريندن كار بهذا القرار، وكتب “هذه خطوة ذكية من قبل المفوضية الأوربية وجزء من الإجماع العالمي المتزايد ضد تهديدات تيك توك”.

وقالت عضو مجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنس “أولا الولايات المتحدة، والآن الاتحاد الأوربي، على الحكومة واجب تعزيز نقاش وطني حول الجهود المبذولة للاستيلاء على بياناتنا واستغلالها، ولضمان حصولنا على الحقائق التي نحتاج إليها لحماية أنفسنا”.

وعربيًّا، غرد الناشط بلال الجابر “المفوضية الأوربية تقرر حظر تيك توك على الأجهزة الرسمية لموظفيها والمستخدمة في مقراتها.. عقبال حظر عام بكل العالم”.

وتوقع الناشط محمد باحارث “حظر تيك توك  في السعودية وقطر والكويت قريبا”.

وعلى غرار كل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، يحقق تيك توك معظم عائداته من الإعلانات.

وترى ريبيكا لونغ من وكالة التسويق الرقمي في مؤسسة “فيجويال فيز” أن التطورات الأخيرة في ملف تيك توك مقلقة للمعلنين.

أما بالنسبة للمستخدمين، فتقول ريبيكا لونغ لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا وهم في صلب أهداف تيك توك، لا يأبهون بشكل عام بأصداء العالم السياسي، لكن الأكبر سنًّا “مطلعون جدًّا” على مسائل جمع بيانات شخصية ومستعدون للتحرك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات