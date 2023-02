المخاوف من “تيك توك” تعود إلى الواجهة بعد حظر غربي جديد للمنصة (فيديو)

عادت منصة “تيك توك” إلى صدارة الأخبار من جديد بعد قرار المفوضية الأوربية، الخميس، حظر استخدام المنصة المملوكة لشركة “بايت دنس” الصينية على الأجهزة التابعة للمفوضية.

ويمنع القرار موظفي المفوضية أيضًا من استخدام تيك توك على أجهزتهم الشخصية، التي تضم تطبيقات رسمية خاصة بالمفوضية.

وأوضح بيان المفوضية أن القرار أتى للوقاية من تهديدات بشأن الأمن السيبراني وإجراءات قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تكن المفوضية الجهة الغربية الأولى التي حظرت التطبيق، إذ كانت الولايات المتحدة قد حظرت استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في الدول الغربية من تعاون شركات التكنولوجيا الصينية مع أجهزة الأمن في جمع البيانات والمعلومات.

واتخذت إدارة تيك توك تدابيرعدة لمحاولة إقناع السلطات الأمريكية بأن بيانات المستخدمين الأمريكيين محمية في المنصة عبر تخزينها في خوادم موجودة في الولايات المتحدة، لكنها اعترفت بأن موظفين مقيمين في الصين يمكنهم الاطلاع على هذه البيانات وإن كان ذلك في إطار صارم ومحدود.

وأكدت الإدارة باستمرار أن “الحزب الشيوعي الصيني لم يطلب مشاركة هذه البيانات”، وأنه “لم تُمرر أي معلومات تتعلق بمستخدمين أمريكيين إلى الحزب الشيوعي الصيني”.

وأعاد قرار المفوضية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتهاك تيك توك لخصوصية مستخدميها.

وغرّد الخبير في شؤون منصات التواصل الاجتماعي مات نافارا “هل هذه بداية موجة حظر لتيك توك على أجهزة العمل في المكاتب الحكومية في جميع أنحاء أوربا على غرار الولايات المتحدة؟ تطور مقلق لتيك توك وبايت دانس”.

ورحّب مفوض لجنة الاتصالات الأمريكية بريندن كار بهذا القرار، وكتب “هذه خطوة ذكية من قبل المفوضية الأوربية وجزء من الإجماع العالمي المتزايد ضد تهديدات تيك توك”.

