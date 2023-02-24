“تصدير غير مباشر”.. جدل في مصر إثر تشجيع الحكومة زيادة العمالة الموجهة للخارج (فيديو)

أثارت تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول استراتيجية تستهدف تصدير العمالة المصرية إلى الخارج، جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد بعض المعلقين عدم استغلال الدولة لهذه الكفاءات.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن استراتيجية الدولة في الفترة المقبلة تستهدف التشجيع على زيادة العمالة المصرية الموجهة إلى الخارج، معتبرًا أنها جزء من زيادة الصادرات بطريقة غير مباشرة.

وأوضح أن العامل المصري عندما يسافر للعمل في الخارج، ويقوم بتحويلات مالية إلى أهله في مصر، فإنها تمثل أحد أهم موارد الدولة بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أنه “يجب أن نضمن خروج عدد من العمالة إلى الخارج، نستهدف بهم أسواقا عالمية وإقليمية لتخصصات مختلفة”.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه المصري، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات ثاني أهم منصب سياسي في مصر، وبينما انتقد بعض المعلقين أولويات الحكومة في تصدير العمالة إلى الخارج بدلًا من استغلالها محليًّا، سخر منها آخرون وطالبوا الحكومة بتوفير فرص عمل لهم في دول أوربية.

وكتب محمود طنطاوي منتقدًا مدبولي وقال إنه كان يجب أولًا أن نستغل هذه الكفاءات وإنشاء مصانع ومزارع ومشاريع إنتاجية تنتج وتغطي عجز السوق المحلي، مشيرًا إلى تصدير العمالة الفائضة فقط إلى الخارج.

ورأى أبو إياد أن الدولة التي تستهدف تصدير العمال إلى الخارج عليها أولًا أن تسهل الإجراءات الحكومية في القنصليات والسفارات، وكذلك تسهيل إجراءات نقل ودفن موتاهم داخل مصر، مشددًا على أن المصري في الخارج كل طلبه أن تصرف الدولة أنظارها عنه وليس العكس.

وسخر محمد عباس فكتب “خلاص اكسبوا فينا ثواب وخرجونا من هنا على إيطاليا وسأحول لكم عملة صعبة لوجه الله”.