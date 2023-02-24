الجزيرة مباشر ترافق لاجئين أثناء عودتهم إلى سوريا عبر معبر باب السلامة (فيديو)

رافقت كاميرا الجزيرة مباشر سوريين أثناء عودتهم إلى بلدهم عبر معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، بعد تهدم منازلهم في المناطق القريبة من الحدود جراء الزلزال المدمر.

وحسب مراسل الجزيرة مباشر فإن السلطات سمحت بشكل استثنائي بالعبور لمدة 6 أشهر عبر معبر باب السلامة في ريف حلب شمالي سوريا.

وفي وسائل نقل جماعية كُتب عليها “أهلًا بكم في سوريا الحرة”، عبرت مئات العائلات السورية التي كانت تسكن المدن المنكوبة إلى سوريا.

وأغلقت المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا فور حدوث الزلزال، وقالت تركيا إن الظروف لم تكن تسمح بفتحها، لكنها فتحتها لاحقًا لعبور المساعدات الموجهة للشمال السوري، وللسماح بانتقال السوريين.

وقال أحد اللاجئين في تركيا إنه لم يتمكن من زيارة سوريا لمدة 7 سنوات، وأضاف “توفت أختي وراح البيت، فقط الوالدة هي مَن أتيت لزيارتها”.

وتابع للجزيرة مباشر “الآن أصبحت الخيمة في سوريا بالنهاية أفضل من بناية في إسطنبول”.

وقال آخر إنهم “مسافرين إلى سوريا لنمضي الوقت هناك، لا توجد حتى أماكن هنا للنوم، لا توجد خيام، وبالمرة زيارة للأهل”.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من السوريين الذين كانوا مقيمين في تركيا مات بعض أقربائهم وأصدقائهم في سوريا جراء الزلزال.

فيما قالت لاجئة أخرى إن الغرض من الزيارة هو تغيير الجو خاصة للأطفال، الذي عانوا نفسيًا بسبب الزلزال والمباني المهدمة، موضحة أنه لم تعد هناك بيوت آمنة تأويهم في المدن المنكوبة في تركيا.

وقال أحد موظفي المعبر للجزيرة مباشر إنهم يقومون بتوثيق أوراق المسافرين عبر المعبر، وأوضح “نقوم بتسجيل العائدين إلى سوريا، نوثق وثائق سفرهم، ونقوم بالتقاط صورة شخصية لهم ونحفظها على أجهزتنا، وفي حال أصبح عنده أي خلل في أوراقه، نمتلك نحن نسخة منها”.

تواصل فرقنا أعمالها الخدمية في مدن وبلدات شمال غربي سوريا، من ردم الحفريات على الطرقات وفرش الحصى على الطرقات التي تشكلت عليها الأوحال، وحفر خطوط الصرف الصحي، بالإضافة لمواصلة فتح الطرقات التي تضررت جراء انهيار المباني السكنية بسبب الزلزال.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/9roMrZWrzZ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 20, 2023

وضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري، بلغت قوة أولهما 7.7 درجات والآخر 7.6 درجات، ثم تلتهما آلاف من الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.