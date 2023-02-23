شعر به سكان شينجيانغ.. زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب طاجيكستان قرب حدود الصين

ضرب زلزال صباح اليوم الخميس بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كيلومترات، منطقة في طاجيكستان قرب الحدود مع الصين.

وضرب الزلزال منطقة لا توجد بها كثافة سكانية، لكن بها بحيرة ساريز؛ مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرف في عدد من البلدان، وشعر به السكان في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه.

Notable quake, preliminary info: M 6.8 – 67 km W of Murghob, Tajikistan https://t.co/41zyIIbysN — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 23, 2023

وأعلن التلفزيون المركزي الصيني أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان بقوة في بعض مناطق إقليم شينجيانغ الذاتي الحكم بغرب الصين، من بينها كاشغار وأكسو.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن إمدادات الطاقة والاتصالات تعمل بشكل طبيعي في ولاية كاشغار والمناطق المجاورة داخل دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن إدارة السكك الحديدية في شينجيانغ دعت إلى وقف قطارات الركاب المتجهة من منطقة أكسو إلى كاشغار. وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن السلطات المحلية تقوم بفحص الجسور والأنفاق وأجهزة الإشارة.

وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل إن الزلزال ضرب طاجيكستان في الساعة 8:37 صباح اليوم بتوقيت بيجين. وأضاف المركز أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط العرض 37.98 درجة شمالًا وخط الطول 73.29 درجة شرقًا.